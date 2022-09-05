Бікіні після 50. Топ-5 знаменитостей, які не соромляться свого тіла та віку

Для акторок, чиїм головним активом є їхня зовнішність, прийняття себе та свого віку є складним процесом, але багато хто з них гідно зустрічає кожен новий рік свого життя й навчає інших любити себе, незважаючи на всі зміни.

Вік 50+ чимало жінок сприймають не в найрадіснішому ключі, будучи впевненими, що все найкраще позаду, соромляться змін, які невіддільні від цифр у паспорті тощо. Однак складно не помітити, що зірки зі світовим ім'ям, чи-то сфера кіно або моди, популяризують зрілу красу та мотивують приймати своє тіло. Фокус підготував добірку знаменитостей, які не соромляться показувати себе, переступивши рубіж у 50 і навіть 70 років, маючи при цьому більш ніж гідний вигляд. Вони із задоволенням діляться секретами краси та фотографіями в купальниках.

Сальма Хаєк (56 років)

2 вересня акторка відзначила свій новий рік життя й поділилася з підписниками відео запальних танців на яхті, де вона танцює в яскраво-червоному бікіні, демонструючи підтягнуту фігуру.

На своїй сторінці в соцмережі зірка часто ділиться знімками, позуючи в бікіні. В одному з інтерв'ю вона зізналася, що не любить жодних обмежень, дієт і вправ, проте задля підтримки форми все ж таки виділяє час для кардіотренувань, пробіжок на тренажері з елементами танцю та силових вправ. Найбільше Сальма любить плавання, що допомагає їй тримати тіло в тонусі.

Геллі Беррі (56 років)

Оскароносна американська акторка Геллі Беррі — одна з тих, над ким час практично невладний. Один із головних секретів молодості зірки — правильне харчування, яке свого часу стало для неї ледь не вимушеним кроком. У 23 роки в неї діагностували цукровий діабет першого типу, через що їй довелося коригувати свій раціон.

Геллі зупинилася на популярній сьогодні кето-дієті, яка відрізняється високим вмістом жирів.

"Коли мій тренер познайомив мене з кетогенним способом життя, я зрозуміла, що все, що мені потрібно зробити, — це дати моєму тілу здоровіші жири, такі як авокадо, кокосове та вершкове масло, щоб у нього було більше палива для спалювання жиру. Кето-дієта пропонує безліч переваг, таких як втрата ваги, контроль апетиту, підвищений рівень енергії та покращення загального самопочуття”, — ділиться вона.

Другий момент — фізичні навантаження.

"Немає жодних чарівних секретів, тільки важка робота й відданість своїй справі. Це пов'язано з вашою дієтою та сталістю в спорті", — стверджує акторка.

Демі Мур (59 років)

Американська акторка та колишня дружина Брюса Вілліса не раз нарікала на те, що жінки соромляться свого віку, оскільки чим старші, тим менш бажані для чоловіків. Проте, впевнена Мур, роки не псують жінку, а надають їй особливої родзинки, адже вона стає мудрішою, знає собі ціну та заслуговує на любов так само, як і юні дівчата. Зірка не тільки просуває ідею того, що вікові зміни — це нормально, а й активно знімається в рекламі купальників для впевнених у собі жінок на рівні зі своїми трьома дочками.

"Я вже не прагну відповідати популярному уявленню про ідеал. Люди все одно критикуватимуть тих, хто старіє, звинувачувати в недостатній сексуальності й засуджувати їхній зовнішній вигляд", — говорить знаменитість.

Фото: Demi Moore/Instagram Фото: Demi Moore/Instagram Фото: Demi Moore/Instagram Фото: Demi Moore/Instagram Фото: demimoore/instagram Фото: Demi Moore/Instagram

Шерон Стоун (64 роки)

Акторка нещодавно зізналася, що її покинув 26-річний бойфренд після того, як дізнався, що вона не робить уколи краси та не використовує ботокс задля збереження молодості. Шерон, яка пережила інсульт і дев'ять викиднів, як ніхто навчилася цінувати себе та своє тіло й ставитися до нього дбайливо. Тримати себе у формі їй допомагають йога, пілатес, плавання, катання на конях, танці. Що стосується харчування, то Стоун намагається не їсти оброблену їжу, не вживає кофеїн, дуже рідко п'є газовані напої або алкоголь. Вона обожнює молочні продукти, м'ясо та чорний шоколад. Улюблений напій зірки — трав'яний чай, що очищає.

Джейн Сеймур (71 рік)

Акторка, відома за роллю дівчини Бонда у фільмі "Живи і дай померти" й американському драматичному телесеріалу "Доктор Квін, жінка-лікар", неодноразова призерка та номінантка американських кінопремій "Золотий глобус" і "Еммі", офіцерка ордена Британської імперії у свої 70+ вражає шанувальників життєрадісністю та відмінною формою. В одному з інтерв'ю зірка зізнавалася, що їй доводиться докладати чимало зусиль для підтримки ідеальної фізичної форми. За її словами, вона ніколи не сиділа на жодних строгих дієтах і дотримується лише одного золотого правила — помірність у їжі. Джейн їсть один раз на день, а вранці п'є чашку кави, що є чудовим способом подолати почуття голоду.

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