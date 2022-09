Певица Рианна станет хэдлайнером шоу Super Bowl (ФОТО)

Рианна станет хэдлайнером шоу Super Bowl 2023 году. По крайней мере, такой поворот событий можно прогнозировать, исходя из постов в Instagram.

В Instagram певица намекнула, что уже в феврале 2023 года выступит на футбольном матче Национальной футбольной лиги.

Звезда показала интригующее фото: Рианна держала в вытянутой руке футбольный матч. Об этом пишет People.

Издание уточняет, что Рианна не выпускала новый альбом в течение шести лет после выхода ее любимого фанатами восьмого студийного альбома Anti, в котором есть неоспоримые хиты: "Kiss It Better", "Needed Me" и "Love on the Brain".

Сейчас финансовый статус певицы не вынуждает ее много работать. Успех ее выступлений и альбомов за прошедшие годы сделал ее самой молодой женщиной-миллиардером в стране. Доход Рианны также зависит от ее собственной линии косметики Fenty Beauty и линии нижнего белья Savage x Fenty.

Позже Roc Nation разместила то же изображение в своем соответствующем аккаунте в Instagram, написав "Поехали" и отметив Рианну и НФЛ хэштегом "#SBLVII".

Добавим, что команда прошлогоднего перерыва Суперкубка состояла из таких исполнителей как Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige, Snoop Dogg и Kendrick Lamar.

Напомним, Рианна умеет эпатировать яркими нарядами. Во время одного из выходов в свет она была в откровенном платье с корсетом.