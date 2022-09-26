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Стиль жизни

Певица Рианна станет хэдлайнером шоу Super Bowl (ФОТО)

Рианна 2022 фото

Рианна станет хэдлайнером шоу Super Bowl 2023 году. По крайней мере, такой поворот событий можно прогнозировать, исходя из постов в Instagram.

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В Instagram певица намекнула, что уже в феврале 2023 года выступит на футбольном матче Национальной футбольной лиги.

Звезда показала интригующее фото: Рианна держала в вытянутой руке футбольный матч. Об этом пишет People.

Издание уточняет, что Рианна не выпускала новый альбом в течение шести лет после выхода ее любимого фанатами восьмого студийного альбома Anti, в котором есть неоспоримые хиты: "Kiss It Better", "Needed Me" и "Love on the Brain".

Сейчас финансовый статус певицы не вынуждает ее много работать. Успех ее выступлений и альбомов за прошедшие годы сделал ее самой молодой женщиной-миллиардером в стране. Доход Рианны также зависит от ее собственной линии косметики Fenty Beauty и линии нижнего белья Savage x Fenty.

Позже Roc Nation разместила то же изображение в своем соответствующем аккаунте в Instagram, написав "Поехали" и отметив Рианну и НФЛ хэштегом "#SBLVII".

Добавим, что команда прошлогоднего перерыва Суперкубка состояла из таких исполнителей как Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige, Snoop Dogg и Kendrick Lamar.

Напомним, Рианна умеет эпатировать яркими нарядами. Во время одного из выходов в свет она была в откровенном платье с корсетом.