Певица Рианна станет хэдлайнером шоу Super Bowl (ФОТО)
Рианна станет хэдлайнером шоу Super Bowl 2023 году. По крайней мере, такой поворот событий можно прогнозировать, исходя из постов в Instagram.
В Instagram певица намекнула, что уже в феврале 2023 года выступит на футбольном матче Национальной футбольной лиги.
Звезда показала интригующее фото: Рианна держала в вытянутой руке футбольный матч. Об этом пишет People.
Издание уточняет, что Рианна не выпускала новый альбом в течение шести лет после выхода ее любимого фанатами восьмого студийного альбома Anti, в котором есть неоспоримые хиты: "Kiss It Better", "Needed Me" и "Love on the Brain".
Сейчас финансовый статус певицы не вынуждает ее много работать. Успех ее выступлений и альбомов за прошедшие годы сделал ее самой молодой женщиной-миллиардером в стране. Доход Рианны также зависит от ее собственной линии косметики Fenty Beauty и линии нижнего белья Savage x Fenty.
Позже Roc Nation разместила то же изображение в своем соответствующем аккаунте в Instagram, написав "Поехали" и отметив Рианну и НФЛ хэштегом "#SBLVII".
Добавим, что команда прошлогоднего перерыва Суперкубка состояла из таких исполнителей как Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige, Snoop Dogg и Kendrick Lamar.
Напомним, Рианна умеет эпатировать яркими нарядами. Во время одного из выходов в свет она была в откровенном платье с корсетом.