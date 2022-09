Співачка Ріанна стане хедлайнеркою шоу Super Bowl (ФОТО)

Ріанна стане хедлайнеркою шоу Super Bowl 2023 року. Принаймні такий поворот подій можна прогнозувати, виходячи з постів в Instagram.

У Instagram співачка натякнула, що вже у лютому 2023 року виступить на футбольному матчі Національної футбольної ліги.

Зірка показала фото, яке інтригує: Ріанна тримала у витягнутій руці футбольний матч. Про це пише People.

Видання уточнює, що Ріанна не випускала новий альбом протягом шести років після виходу її улюбленого фанатами восьмого студійного альбому Anti, в якому є незаперечні хіти: "Kiss It Better", "Needed Me" та "Love on the Brain".

Наразі фінансовий статус співачки не змушує її багато працювати. Успіх її виступів та альбомів за минулі роки зробив її наймолодшою жінкою-мільярдером у країні. Дохід Ріанни також залежить від її власної лінії косметики Fenty Beauty та лінії спідньої білизни Savage x Fenty.

Пізніше Roc Nation розмістила те саме зображення у своєму відповідному обліковому записі в Instagram, написавши "Поїхали" і відзначивши Ріанну та НФЛ хештегом "#SBLVII".

Додамо, що команда минулорічної перерви «Суперкубка» складалася з таких виконавців як Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige, Snoop Dogg та Kendrick Lamar.

Нагадаємо, Ріанна вміє епатувати яскравим вбранням. Під час одного з виходів у світ вона була у відвертій сукні з корсетом.