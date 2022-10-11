Яркая осень: три самых заметных образа Кейт Миддлтон в новом сезон

Каждый из образов включает в себя яркие элементы, которые выгодно выделяют принцессу Уэльскую среди толпы.

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Осень, несмотря на капризы погоды, прохладу и дожди, – не повод отказываться от ярких нарядов. Принцесса Уэльская, которая после смерти королевы Елизаветы II уже вернулась к исполнению своих обязанностей, наглядно демонстрирует, что в любое время года можно выглядеть ярко и элегантно. Фокус собрал самые интересные образы Кейт Миддлтон и предлагает попробовать сочетать такие же цвета и фактуры, продумывая ансамбли для выхода на улицу.

Красно-черная классика в Уэльсе

На встрече с сотрудниками спасательной станции RNL в Холихеде Кэтрин появилась в ярко-красном стильном малиновом пальто LK Bennett, украшенном золотыми пуговицами. Под него она надела легкий вязаный джемпер, черные широкие брюки с поясом и завершила образ лодочками на шпильке и маленькой черной сумочкой. В качестве аксессуара герцогиня Кембриджская и Корнуольская выбрала золотые серьги.

Фото: Getty

Яркий желтый

В Королевскую больницу графства Суррей Кейт Миддлтон приехала в эффектном желтом миди-платье от Karen Millen. К нему принцесса Уэльская подобрала замшевые темно-синие туфли-лодочки и такого же цвета клатч. так4ой ансамбль как нельзя лучше соответствовал месту и тематике встречи, поскольку символиззирует радость и жизнь.

Фото: Getty Images

Небесно-голубая роскошь

В начале октября принц Уильям вместе с супругой посетили Ирландию и побывали в благотворительной организации, которая занимается решением проблемы самоубийств.

Для выхода в свет Кейт выбрала строгий классический образ – шелковую нежно-голубую блузку с бантом Winser London, темно-синие брюки, приталенное пальто Alexander McQueen и замшевые туфли-лодочки. В качестве аксессуаров принцесса остановила свой выбор на серьгах-кольцах Missoma и черной сумочке DeMellier London.

Фото: Getty Images

Напомним, какие украшения в шкатулке Ее Королевского Высочества являются самыми дешевыми.