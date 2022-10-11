Яскрава осінь: три найпомітніші образи Кейт Міддлтон у новому сезоні
Кожен із образів містить яскраві елементи, які вигідно виділяють принцесу Уельську серед натовпу.
Осінь, незважаючи на примхи погоди, прохолоду та дощі, – не привід відмовлятися від яскравого вбрання. Принцеса Уельська, яка після смерті королеви Єлизавети II вже повернулася до виконання своїх обов'язків, наочно демонструє, що будь-якої пори року можна виглядати яскраво та елегантно. Фокус зібрав найцікавіші образи Кейт Міддлтон та пропонує спробувати поєднувати такі ж кольори та фактури, продумавши ансамблі для виходу на вулицю.
Червоно-чорна класика в Уельсі
На зустрічі зі співробітниками рятувальної станції RNL у Холіхеді Кетрін з'явилася у яскраво-червоному стильному малиновому пальті LK Bennett, прикрашеному золотими ґудзиками. Під нього вона одягла легкий в'язаний джемпер, чорні широкі штани з поясом і завершила образ човниками на шпильці та маленькою чорною сумочкою. Як аксесуар герцогиня Кембриджська та Корнуольська обрала золоті сережки.
Яскравий жовтий
До Королівської лікарні графства Суррей Кейт Міддлтон приїхала в ефектній жовтій сукні міді від Karen Millen. До неї принцеса Уельська підібрала замшеві темно-сині туфлі-човники та клатч такого ж кольору. Таке поєднання якнайкраще відповідало місцю та тематиці зустрічі, оскільки символізує радість і життя.
Небесно-блакитна розкіш
На початку жовтня принц Вільям разом із дружиною відвідали Ірландію та побували у благодійній організації, яка займається вирішенням проблеми самогубств.
Для виходу у світ Кейт вибрала строгий класичний образ – шовкову ніжно-блакитну блузку з бантом Winser London, темно-сині штани, приталене пальто Alexander McQueen та замшеві туфлі-човники. Як аксесуари принцеса вибрала сережки кільця Missoma та чорну сумочку DeMellier London.
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