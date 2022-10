Группа Queen выпустила "потерянную" песню Фредди Меркьюри (видео)

Песня вместе с 30 другими композициями записывалась для альбома The Miracle 1989 года, но не вошла в пластинку.

Песня Face it Alone, записанная легендарным лидером группы Queen Фредди Меркьюри более 30 лет назад, вышла отдельным треком. Теперь поклонники коллектива могут услышать затерявшуюся композицию. Менее чем за сутки ее уже включили около трех миллионов человек.

Face It Alone изначально была записана во время сессий британской рок-группы в 1988 году для их альбома The Miracle, вышедшего в 1989-м, но в окончательную версию так и не вошла.

С годами о песне забыли, но обнаружили ее, когда продюсеры и группа вернулись к записям и архивам, чтобы переиздать знаменитый альбом. Впервые об этом стало известно летом 2022 года.

Этот сингл является первой новой песней, выпущенной с участием Меркьюри после альбома Queen Forever 2014 года, куда вошли три ранее неизданных трека с участием певца – Let Me In Your Heart Again, Love Kills и There Must Be More to Life Than This.

Релиз переизданной пластинки The Miracle запланирован на 18 ноября.

Меркьюри скончался в 1991 году от СПИДа, ему было 45 лет.

