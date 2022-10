Група Queen випустила "втрачену" пісню Фредді Мерк'юрі (відео)

Пісня разом із 30 іншими композиціями записувалася для альбому The Miracle 1989 року, але не увійшла до платівки.

Пісня Face it Alone, записана легендарним лідером групи Queen Фредді Мерк'юрі понад 30 років тому, вийшла окремим треком. Тепер шанувальники колективу можуть почути загублену композицію. Менш як за добу її вже включили близько трьох мільйонів людей.

Face It Alone спочатку була записана під час сесій британського рок-гурту в 1988 році для їхнього альбому The Miracle, що вийшов 1989-го, але в остаточну версію так і не увійшла.

З роками про пісню забули, але виявили її, коли продюсери та гурт повернулися до записів та архівів, щоб перевидати знаменитий альбом. Вперше про це стало відомо влітку 2022 року.

Цей сингл є першою новою піснею, випущеною з участю Мерк'юрі після альбому Queen Forever 2014 року, куди увійшли три раніше не видані треки за участю співака – Let Me In Your Heart Again, Love Kills та The Must Be More to Life Than This.

Реліз перевиданої платівки The Miracle заплановано на 18 листопада.

Мерк'юрі помер у 1991 році від СНІДу, йому було 45 років.

Раніше ми розповідали про те, якими були останні слова Мерк'юрі незадовго до смерті, а також як виглядав би легендарний співак, якби дожив до старості.