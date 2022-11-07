Королева монохрома. Кейт Миддлтон переняла модную привычку Елизаветы II

Наряды Кэтрин становятся все более яркими, и многие уже начали проводить параллели с покойной королевой в плане подбора образов.

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40-летняя принцесса Уэльская Кэтрин уверенно готовится к тому, что когда-то ее супруг, принц Уильям, станет королем, и уже сейчас демонстрирует, что достойна роли королевы-консорта. В частности, она переняла у покойной Елизаветы II любовь к монохромным образам и все чаще появляется на публике в однотонных ансамблях, заметно выделяясь в толпе, как это десятилетиями делала Ее Величество.

Последние выходы Кейт Миддлтон указывают на то, что она решила четко продолжить традицию покойной королевы, тем более, что и сама принцесса Уэльская, и ее стилисты желают все для создания действительно интересных образов: экспериментируют с цветами, украшениями, аксессуарами.

Например, недавно Кэтрин вышла в свет в полностью бежевом ансамбле. Она вместе с мужем посетила молодежные организации в Скарборо и выбрала для выхода платье цвета верблюжьей шерсти и подходящем пальто от Max&Co за 460 фунтов стерлингов. Образ она дополнила туфлями в тон от Ralph Lauren, бежевой сумочкой от DeMellier London за 295 фунтов, поясом от Boden за 60 фунтов и простыми сережками от популярного британского демократичного бренда от Accessorize.

Фото: Getty Images

Не успели модные критики обсудить великолепный внешний вид Кейт, как она снова порадовала total-look в красном цвете. На четвертьфинал чемпионата мира по регби она пришла в ярко-красном пальто за 2990 фунтов стерлингов от бренда Alexander McQueen, пошитом на заказ, юбке и водолазке в тон и сапогах на удобном каблуке. Образ дополняли жемчужные серьги за 420 фунтов от бренда Annoushka Duca и большой черный зонт.

Фото: Getty Images

В мае Кэтрин появилась в эффектном коралловом платье-пальто с подходящей шляпой от Эмилии Уикстед, когда устраивала вечеринку в саду Букингемского дворца. Дизайнер всегда знала ценность хорошо подобранного одного цвета и является проверенным и надежным фаворитом королевской семьи.

Фото: Getty Images

Три приведенных примера – лишь малая часть элегантных монохромных образов герцогини кембриджской и Корнуолльской. В любом случае ее стиль очень узнаваем: помимо верхней одежды и шляпки в тон, она выбирает обувь, которая абсолютно соответствует цвету основного ансамбля.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Напомним, СМИ сообщили о четвертой беременности принцессы Уэльской. Кенсингтонский дворец эту информацию пока не подтвердил.