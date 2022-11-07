Королева монохрома. Кейт Міддлтон перейняла модну звичку Єлизавети II

Наряди Кетрін стають все яскравішими, і багато хто вже почав проводити паралелі з покійною королевою в плані підбору образів.

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40-річна принцеса Уельська Кетрін впевнено готується до того, що колись її чоловік, принц Вільям, стане королем, і вже зараз демонструє, що варта ролі королеви-консорта. Зокрема, вона перейняла у покійної Єлизавети II любов до монохромних образів і все частіше з'являється на публіці в однотонних ансамблях, помітно виділяючись у натовпі, як це робила десятиліттями Її Величність.

Останні виходи Кейт Міддлтон вказують на те, що вона вирішила чітко продовжити традицію покійної королеви, тим більше, що і сама принцеса Уельська, і її стилісти бажають все для створення справді цікавих образів: експериментують із кольорами, прикрасами, аксесуарами.

Наприклад, нещодавно Кетрін вийшла у світ у повністю бежевому ансамблі. Вона разом із чоловіком відвідала молодіжні організації в Скарборо і обрала для виходу сукню кольору верблюжої вовни та відповідного пальта від Max&Co за 460 фунтів стерлінгів. Образ вона доповнила туфлями в тон від Ralph Lauren, бежевою сумочкою DeMellier London за 295 фунтів, поясом від Boden за 60 фунтів і простими сережками від популярного британського демократичного бренду від Accessorize.

Фото: Getty Images

Не встигли модні критики обговорити чудовий зовнішній вигляд Кейт, як вона знову порадувала total-look у червоному кольорі. На чвертьфінал Чемпіонату світу з регбі вона прийшла в яскраво-червоному пальті за 2990 фунтів стерлінгів від бренду Alexander McQueen, пошитому на замовлення, спідниці та водолазці в тон та чоботях на зручному підборі. Образ доповнювали перлинні сережки за 420 фунтів від бренду Annoushka Duca та велику чорну парасольку.

Фото: Getty Images

У травні Кетрін з'явилася в ефектній кораловій сукні-пальті з відповідним капелюхом від Емілії Вікстед, коли влаштовувала вечірку в саду Букінгемського палацу. Дизайнерка завжди знала цінність добре підібраного одного кольору та є перевіреною та надійною фавориткою королівської родини.

Фото: Getty Images

Три наведені приклади — лише мала частина елегантних монохромних образів герцогині Кембриджської та Корнуольської. У будь-якому випадку її стиль дуже впізнаваний: крім верхнього одягу та капелюшка в тон, воно вибирає взуття, яке абсолютно відповідає кольору основного ансамблю.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про четверту вагітність принцеси Уельської. Кенсингтонський палац цю інформацію наразі не підтвердив.