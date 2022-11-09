Рита Ора пришла в прозрачном наряде на церемонию в Лондоне

Знаменитость появилась на красной дорожке в черном прозрачном платье.

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31-летня певица Рита Ора посетила церемонию вручения премии Glamour Women of the Year Awards 2022, которая прошла в Outernet в Лондоне.

Об этом сообщает DailyMail.

Знаменитость выбрала для мероприятия черное прозрачное платье с силуэтом русалки и длинным шлейфом от бренда Jacquemus, которое идеально облегало ее прекрасную фигуру. Образ она дополнила туфлями-лодочками на каблуках в оттенке металлик. Из аксессуаров надела массивные браслеты на оба запястья, кольца на каждый палец и сделала цветной маникюр.

Свои белокурые локоны Рита распустила, макияж сделала с акцентом на глаза, а губы накрасила нюдовым блеском.

По прибытии на вечеринку британская певица приняла несколько поз, чтобы зрители могли полностью увидеть ее ансамбль.

Также вместе со звездой на мероприятии были ее мама Вера Сахатчу и сестра Елена Ора.

[ + – ] Елена Ора, Вера Сахатчу, Рита Ора

Напомним, 31-летняя английская певица Рита Ора выступила на немецком фестивале Zürich Openair в платье украинского бренда FROLOV.

Также Фокус писал, что на новых фотографиях, которые Рита опубликовала в своем Instagram, она еще раз показала логичные результаты от регулярных тренировок, а также затиззерила запуск своего бренда Humans Being.