60-летняя Деми Мур появилась в ресторане с таинственным незнакомцем

Какие отношения связывают актрису и мужчину, а также, как его зовут, пока неизвестно.

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60-летняя американская актриса Деми Мур, которая недавно рассталась со своим 47-летним бойфрендом Дэниелем Хаммом, недолго грустила в одиночестве. Знаменитость біла замечена в компании таинственного мужчины в ресторане Matsuhisa Beverly Hills, пишет Daily Mail.

С собой в ресторан Деми уже традиционно взяла любимого пса Плова.

Для выхода в свет актриса выбрала ярко-оранжевую куртку, водолазку с длинными рукавами, темно-серые брюки и черные ботинки. Образ она дополнила парой очков и черной кожаной сумочкой, а волосы оставила распущенными.

Ее спутник надел черную кожаную куртку, красную рубашку с белым рисунком, черные атласные брюки и светлые ботинки.

Какие отношения связывают Деми с этим мужчиной, и как его зовут, СМИ умалчивают.

Не так давно Мур отметила свой 60-летний юбилей на борту частного самолета в компании друзей и любимого чиахуа, однако ни Хамма, ни какого-либо другого мужчины рядом с ней в этот день не было.

Нынешняя жена ее бывшего мужа Брюса Уиллиса Эмма Хэмминг поздравила актрису с днем рождения. Как известно, они дружат уже много лет и даже вместе в одном доме проводили самоизоляцию.

Болезнь Уиллиса еще больше сплотила женщин, которые объединились в его поддержке.

Напомним, Деми Мур недавно показала, какую роскошную жизнь обеспечила любимой собаке.