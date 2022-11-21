60-річна Демі Мур з'явилася в ресторані з таємничим незнайомцем

Які стосунки пов'язують акторку та чоловіка, а також як його звуть, поки що невідомо.

Related video

60-річна американська акторка Демі Мур, яка нещодавно розлучилася зі своїм 47-річним бойфрендом Деніелем Гаммом, недовго сумувала на самоті. Знаменитість біла помічена в компанії таємничого чоловіка в ресторані Matsuhisa Beverly Hills, пише Daily Mail.

Із собою в ресторан Демі вже традиційно взяла улюбленого пса Плова.

Для появи акторка вибрала яскраво-оранжеву куртку, водолазку з довгими рукавами, темно-сірі штани та чорні черевики. Образ вона доповнила парою окулярів і чорною шкіряною сумочкою, а волосся залишила розпущеним.

Її супутник одягнув чорну шкіряну куртку, червону сорочку з білим малюнком, чорні атласні штани та світлі черевики.

Які стосунки пов'язують Демі з цим чоловіком і як його звуть, ЗМІ замовчують.

Нещодавно Мур відзначила свій 60-річний ювілей на борту приватного літака в компанії друзів і улюбленого чіахуа, проте ні Гамма, ні будь-якого іншого чоловіка поряд із нею в цей день не було.

Нинішня дружина її колишнього чоловіка Брюса Вілліса Емма Геммінг привітала акторку з днем народження. Як відомо, вони дружать уже багато років і навіть разом в одному будинку проводили самоізоляцію.

Хвороба Вілліса ще більше згуртувала жінок, які об'єдналися, щоб підтримати його.

Нагадаємо, Демі Мур нещодавно показала, яке розкішне життя забезпечила улюбленому собаці.