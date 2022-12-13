Хайди Клум показала самый модный тотал лук следующего года

Супермодель выглядела роскошно в ансамбле сливового цвета.

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49-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в очередной раз продемонстрировала безупречный вкус, умение сочетать смелые вещи и задавать тренды. На своей странице в Instagram знаменитая блондинка опубликовала несколько снимков, на которых позирует в очень стильном и дерзком образе модного в этом и следующем сезоне сливового цвета.

На Хайди – мини-платье ассиметричного кроя с "хвостом" и вырезом на груди, кожаный длинный плащ и лакированные ботфорты на высоком каблуке, на тон темнее основного ансамбля.

Глаза супермодель спрятала за солнцезащитными очками, а над головой держит большой черный зонт, поскольку на улице идет дождь.

Не исключено, что Хайди принимала участие в съемках, поскольку позирует рядом с трейлером. Где именно сделано фото, знаменитость уточнять не стала.

Ранее мы писали о том, что Хайди Клум произвела фурор на вечеринке по случаю Хэллоуина, появившись на публике в костюме дождевого червя. Позже она показала, как создавался необычный наряд, а также была озвучена его примерная стоимость.

Мы также рассказывали, что Хайди вместе со своей дочерью снялась в рекламе нижнего белья и новогодних пижам.