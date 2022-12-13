Гайді Клум показала наймодніший тотал лук наступного року

Супермодель розкішно виглядала в ансамблі сливового кольору.

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49-річна німецька супермодель, акторка та телеведуча Гайді Клум вкотре продемонструвала бездоганний смак, вміння поєднувати сміливі речі та задавати тренди. На своїй сторінці в Instagram знаменита блондинка опублікувала кілька знімків, на яких позує в дуже стильному і зухвалому образі модного цього й наступного сезону сливового кольору.

На Гайді — мінісукня асиметричного крою з "хвостом" і вирізом на грудях, шкіряний довгий плащ і лаковані ботфорти на високих підборах, на тон темніший від основного ансамблю.

Очі супермодель сховала за сонцезахисними окулярами, а над головою тримає велику чорну парасольку, оскільки на вулиці йде дощ.

Не виключено, що Хайді брала участь у зйомках, оскільки позує поряд із трейлером. Де саме зроблено фото, знаменитість уточнювати не стала.

Раніше ми писали про те, що Гайді Клум викликала фурор на вечірці з нагоди Геловіну, з'явившись на публіці в костюмі дощового хробака. Пізніше вона показала, як створювалося незвичайне вбрання, а також озвучила його приблизну вартість.

Ми також розповідали, що Гайді разом зі своєю дочкою знялася в рекламі спідньої білизни та новорічних піжам.