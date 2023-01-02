Астролог принцессы Дианы назвала самый успешный месяц для Кейт Миддлтон в 2023 году

Принцесса Уэльская укрепит статус и своими делами завоюет еще больший авторитет как при дворе, так и среди поклонников.

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Астролог Дебби Франк, которая была близкой подругой покойной принцессы Дианы и составляла для нее прогнозы, продолжает это делать и после ее смерти, спрашивая у звезд, что же ждет членов королевской семьи. Недавно она предсказала непростой 2023 год для принца Гарри, а теперь озвучила прогноз и для принцессы Уэльской Кэтрин, пишет Hello.

Она отметила, что 2022 год выдался для Кейт Миддлтон очень насыщенным и очень эмоциональным. Это и Платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II, и ее смерть, и переезд, и новая школа для детей, и довольно непростой тур по Карибам, омрачившийся несколькми скандалами. Однако все испытания Ее Королевское высочество встретила с достоинством, а после смерти монарха получила титул принцессы Уэльской.

Конец года омрачился и для Кэтрин, и для всей королевской семьи выходом скандального сериала "Гарри и Меган", в котором герцоги Сассекские достали на поверхность немало грязного белья из жизни БКС, однако и этот вызов был встречен по-королевски: без скандалов, истерик и ответных оскорблений.

По словам Франк, 2023 год станет для Кейт периодом усиления ее роли при дворе, она также окажет своему супругу большую поддержку.

Принцесса Уэльская родилась под знаком, противоположным Уильяму, – уверенным и устойчивым Козерогом, который поддерживает ее более эмоционально реактивного мужа. Не привыкать к тому, что Сассексы делают важные заявления в день ее рождения или около него, Кейт будет сохранять спокойствие и продолжать. В этом году она сделает новые шаги, которые понравятся публике, повысят ее привлекательность и будет участвовать в проблемах, которые показывают, что она явно связана с тем, что происходит в мире и в жизни людей", – говорит астролог.

Дебби Франк отметила, что главный триумф Кейт стоит ждать летом:

"Июнь – ее мега-месяц, чтобы подняться и сиять. Как и для Уильяма, осень – сильный период для Кейт, чтобы оставить свой след, и она тоже занята достижением четкого набора целей. Для Кейт 2023 год дает ей реальную возможность установить свою личность как принцессы Уэльской".

Королевская чета в настоящее время наслаждается рождественскими каникулами со своими детьми: 9-летним принцем Джорджем, 7-летней принцессой Шарлоттой и 4-летним принцем Луи.

Напомним, принц и принцесса Уэльские появились на рождественской службе в Сандрингеме вместе со всеми своими детьми. Принц Луи снова стал героем публики, продемонстрировав забавную непосредственность.