Астрологиня принцеси Діани назвала найуспішніший місяць для Кейт Міддлтон у 2023 році

Принцеса Уельська зміцнить статус і своїми справами завоює ще більший авторитет як у дворі, так і серед шанувальників.

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Астрологиня Деббі Франк, яка була близькою подругою покійної принцеси Діани і складала для неї прогнози, продовжує це робити і після її смерті, питаючи у зірок, що ж чекає на членів королівської родини. Нещодавно вона передбачила непростий 2023 для принца Гаррі, а тепер озвучила прогноз і для принцеси Уельської Кетрін, пише Hello.

Вона зазначила, що 2022 рік видався для Кейт Міддлтон дуже насиченим та дуже емоційним. Це і Платиновий ювілей правління королеви Єлизавети II, і її смерть, і переїзд, і нова школа для дітей, і досить непростий тур Карибами, який затьмарився кількома скандалами. Проте всі випробування Її Королівська високість зустріла з гідністю, а після смерті монарха здобула титул принцеси Уельської.

Кінець року затьмарився і для Кетрін, і для всієї королівської родини виходом скандального серіалу "Гаррі і Меган", в якому герцоги Сассекські дістали на поверхню чимало брудної білизни з життя БКС, однак і цей виклик зустріли по-королівськи: без скандалів, істерик і образ у відповідь.

За словами Франк, 2023 стане для Кейт періодом посилення її ролі при дворі, вона також надасть своєму чоловікові велику підтримку.

Принцеса Уельська народилася під знаком, протилежним Вільяму, – впевненим та стійким Козерогом, який підтримує її більш емоційно-реактивного чоловіка. Не звикати до того, що Сассекс роблять важливі заяви в день її народження або біля нього, Кейт буде зберігати спокій і продовжувати. Цього року вона зробить нові кроки, які сподобаються публіці, підвищать її привабливість та братиме участь у проблемах, які показують, що вона явно пов'язана з тим, що відбувається у світі та в житті людей”, – каже астролог.

Деббі Франк зазначила, що головний тріумф Кейт варто чекати влітку:

"Червень — її мега-місяць, щоб піднятися і сяяти. Як і для Вільяма, осінь — сильний період для Кейт, щоб залишити свій слід, і вона теж зайнята досягненням чіткого набору цілей. Для Кейт 2023 дає їй реальну можливість встановити свою особистість як принцеси Уельської».

Королівське подружжя нині насолоджується різдвяними канікулами зі своїми дітьми: 9-річним принцом Джорджем, 7-річною принцесою Шарлоттою та 4-річним принцом Луї.

Нагадаємо, принц та принцеса Уельські з'явилися на різдвяній службі в Сандрінгемі разом з усіма своїми дітьми. Принц Луї знову став героєм публіки, продемонструвавши кумедну безпосередність.