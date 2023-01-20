Звезда фильма "Человек паук" в обтягивающем платье появилась на Неделе моды в Париже

Американская актриса посетила фэн-шоу без бюстгальтера.

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Звезда фильма "Человек-паук: Возвращение домой" — Лора Харриер – появилась на Неделе моды в Париже. Она пришла оценить новую мужскую коллекцию Модного дома Saint Laurent. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода в свет знаменитость выбрала обтягивающее длинное платье бледно-лилового оттенка с высокой горловиной. Сквозь тонкую ткань просвечивались соски актрисы, что привлекло внимание публики.

[ + – ] Лора Харриер Фото: Getty Images

Также Лора надела шубу из искусственного меха цвета пыльной розы. Обута она была в черные атласные босоножки.

Завершила свой образ Харриер гладким низким пучком и макияжем с коричневой помадой.

Напомним, Неделя мужской моды в Париже проходит с 17 по 22 января. Среди дизайнеров и брендов, представленных в этом сезоне, – Givenchy, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Dior, Louis Vuitton, Rick Owens и Paul Smith. Все показы и презентации на подиумах в этом сезоне проходят в очном формате.

Также Фокус писал, что на модном показе новой мужской коллекции Saint Laurent сезона Fall-Winter 2023-2024 в Париже в роскошном и сексуальном наряде появилась Дженна Ортега.