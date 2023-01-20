Зірка фільму "Людина павук" в обтягуючій сукні з'явилася на Тижні моди в Парижі

Американська акторка відвідала фен-шоу без бюстгальтера.

Related video

Зірка фільму "Людина-павук: Повернення додому" — Лора Геррієр — з'явилася на Тижні моди в Парижі. Вона прийшла оцінити нову чоловічу колекцію модного дому Saint Laurent. Про це пише Daily Mail.

Для виходу у світ знаменитість обрала довгу обтягуючу сукню блідо-лілового відтінку з високою горловиною. Крізь тонку тканину просвічувалися соски актриси, що привернуло увагу публіки.

[ + – ] Лора Геррієр Фото: Getty Images

Також Лора одягла шубу зі штучного хутра кольору запорошеної троянди. Взута вона була у чорні атласні босоніжки.

Завершила свій образ Геррієр гладким низьким пучком та макіяжем із коричневою помадою.

Нагадаємо, Тиждень чоловічої моди у Парижі триває з 17 по 22 січня. Серед дизайнерів та брендів, представлених цього сезону, – Givenchy, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Dior, Louis Vuitton, Rick Owens та Paul Smith. Усі покази та презентації на подіумах цього сезону відбуваються у очному форматі.

Також Фокус писав, що на модному показі нової чоловічої колекції Saint Laurent сезону Fall-Winter 2023-2024 у Парижі в розкішному та сексуальному вбранні з'явилася Дженна Ортега.