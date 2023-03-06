Женское здоровье – 6 главных правил

Чтобы наслаждаться каждым прожитым днем и чувствовать себя счастливой, нужно уметь заботиться о собственном здоровье. Неполадки в организме мешают активной жизни, снижают ее качество и, конечно, негативно отражаются на интимных радостях. Проблем можно и нужно избегать. Ничего сложного для этого делать не требуется, важно лишь следить за собственным самочувствием и соблюдать несложные правила.

Related video

1. Посещение гинеколога каждые полгода

Зачастую женщины думают, что если нет явных болей, значит с половым здоровьем все более чем хорошо. Многие представительницы слабого пола обращаются к гинекологу только в случае проявленных признаков того или иного заболевания. Однако это крайне безответственная позиция по отношению к собственному телу.

Дело в том, что многие половые болезни протекают бессимптомно, особенно на начальных этапах. Именно в этот момент проще всего вылечиться – но только в том случае, если будет назначено правильное лечение. А назначить его может только врач после проведения всех необходимых исследований и анализов.

2. Правильное питание

Сбалансированный рацион нужен не только для того, чтобы поддерживать фигуру в идеальной форме. В первую очередь здоровое питание – это высокий иммунитет и отличное самочувствие. Если питаться полезной пищей, то вес будет корректироваться сам собой, что хорошо отразится на самоощущении и повысит уверенность в себе.

Желательно избегать копченых, очень жирных и слишком сладких блюд. От фастфуда тоже следует отказаться в пользу домашней еды. Важно ежедневно выпивать достаточное количество жидкости – лучше пить натуральный сок и минеральную воду вместо газированных напитков.

3. Внимание к цвету и запаху выделений

Далеко не все женщины в принципе знают, как должны выглядеть нормальные половые выделения. По этой причине не все обращаются к врачам даже тогда, когда проблема полового здоровья уже вовсю проявляет себя. Характер выделений, как правило, в разные периоды менструального цикла меняется. После месячных обычно выделения бывают более обильными, нежели перед менструацией.

Если же вдруг появляется неприятный запах, который не проходит даже после подмывания, нужно срочно идти к гинекологу. Также необходимо посетить женскую консультацию, если вдруг выделения стали густыми, пенистыми или приобрели зеленоватый оттенок. И, само собой, следует незамедлительно посетить специалиста в случае появления зуда в области интимных органов.

4. Безопасный секс

От венерических заболеваний лучше всего предохраняет презерватив. Процент защиты приближается к ста процентам, а противопоказаний к использованию практически нет. Пользоваться презервативами не рекомендуется только женщинам с аллергией на латекс, однако такое встречается очень редко.

Если женщина не планирует в ближайшее время становиться матерью, необходимо также позаботиться и о предохранении от беременности. Даже если нет необходимости защищаться от ЗППП, нежелательную беременность допускать не стоит. Любой аборт, включая мини и таблетированный, негативно отражается на женском здоровье и может стать причиной развития депрессии.

5. Качественный секс

Женская половая система должна функционировать, иначе могут начаться застойные явления, что приведет к ухудшению здоровья. Однако, чтобы наслаждаться качественными оргазмами, необходим умелый и опытный партнер. Не у всех женщин есть такой мужчина рядом. Отчаиваться, конечно, нет никакой необходимости. Всегда можно подарить самой себе парочку оргазмов, если под рукой имеются удобные секс-игрушки.

Секс-игрушек для женщин существует огромное количество. Если нравится анальная стимуляция, стоит присмотреться к вибропробкам и фаллоимитаторам небольших размеров. Еще можно попробовать мастурбацию с двойным или даже тройным вибратором.

6. Физическая активность

Чтобы всегда оставаться в отличной физической форме, следует посвящать хотя бы часть свободного времени занятиям спортом. Безусловно, не у всех есть возможность или время посещать фитнес-центр. Но ведь можно выполнять упражнения дома или на улице. Начать можно с простой зарядки по утрам. Еще хороший вариант – ежедневно выполнять утреннюю или вечернюю пробежку.