Жіноче здоров'я – 6 основних правил

Щоб насолоджуватися кожним прожитим днем і почуватися щасливою, потрібно вміти дбати про власне здоров'я. Негаразди в організмі заважають активному життю, знижують його якість і, звичайно, негативно відбиваються на інтимних радощах. Проблем можна і треба уникати. Нічого складного для цього робити не потрібно, важливо лише стежити за власним самопочуттям і дотримуватися нескладних правил.

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1. Відвідування гінеколога кожні півроку

Найчастіше жінки думають, що якщо немає явного болю, значить зі статевим здоров'ям все більш ніж добре. Багато представниць слабкої статі звертаються до гінеколога лише у разі виявлених ознак того чи іншого захворювання. Однак це вкрай безвідповідальна позиція стосовно власного тіла.

Справа в тому, що багато статевих хвороб протікають безсимптомно, особливо на початкових етапах. Саме в цей момент найпростіше вилікуватись – але тільки в тому випадку, якщо буде призначено правильне лікування. А призначити його може лише лікар після проведення всіх необхідних досліджень та аналізів.

2. Правильне харчування

Збалансований раціон потрібен і для того, щоб підтримувати фігуру в ідеальній формі. Насамперед здорове харчування – це високий імунітет та відмінне самопочуття. Якщо харчуватися корисною їжею, то вага коригуватиметься сама собою, що добре позначиться на самовідчутті і підвищить впевненість у собі.

Бажано уникати копчених, дуже жирних і надто солодких страв. Від фастфуду теж слід відмовитись на користь домашньої їжі. Важливо щодня випивати достатньо рідини – краще пити натуральний сік та мінеральну воду замість газованих напоїв.

3. Увага до кольору та запаху виділень

Далеко не всі жінки в принципі знають, як мають виглядати нормальні статеві виділення. З цієї причини не всі звертаються до лікарів навіть тоді, коли проблема статевого здоров'я вже дуже проявляє себе. Характер виділень, зазвичай, у різні періоди менструального циклу змінюється. Після місячних виділення зазвичай бувають більш рясними, ніж перед менструацією.

Якщо раптом з'являється неприємний запах, який не проходить навіть після підмивання, потрібно терміново йти до гінеколога. Також потрібно відвідати жіночу консультацію, якщо раптом виділення стали густими, пінистими або набули зеленого відтінку. І, само собою, слід негайно відвідати фахівця у разі появи сверблячки в області інтимних органів.

4. Безпечний секс

Від венеричних захворювань найкраще оберігає презерватив. Відсоток захисту наближається до ста, а протипоказань для використання практично немає. Користуватись презервативами не рекомендується лише жінкам з алергією на латекс, проте таке трапляється дуже рідко.

Якщо жінка не планує найближчим часом ставати матір'ю, необхідно також подбати про запобігання вагітності. Навіть якщо немає необхідності захищатися від ЗПСШ, небажану вагітність допускати не варто. Будь-який аборт, включаючи міні та таблетований, негативно відбивається на жіночому здоров'ї та може стати причиною розвитку депресії.

5. Якісний секс

Жіноча статева система має функціонувати, інакше можуть початися застійні явища, що призведе до погіршення здоров'я. Однак, щоб насолоджуватися якісними оргазмами, потрібен умілий та досвідчений партнер. Не всі жінки мають такого чоловіка поруч. Зневірятися, звичайно, немає жодної необхідності. Завжди можна подарувати собі парочку оргазмів, якщо під рукою є зручні секс-іграшки.

Секс-іграшок для жінок існує безліч. Якщо подобається анальна стимуляція, варто придивитися до вібропробок та фалоімітаторів невеликих розмірів. Ще можна спробувати мастурбацію з подвійним чи навіть потрійним вібратором.

6. Фізична активність

Щоб завжди залишатися у чудовій фізичній формі, слід присвячувати хоча б частину вільного часу заняттям спортом. Безумовно, не всі мають можливість або час відвідувати фітнес-центр. Але ж можна виконувати вправи вдома чи на вулиці. Почати можна з простої зарядки вранці. Ще хороший варіант – щодня виконувати ранкову чи вечірню пробіжку.