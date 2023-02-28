Эмма Хеминг Уиллис работает со специалистом по деменции после того, как у Брюса Уиллиса диагностировали ЛВД

Семья актера "Крепкого орешка" изучает информацию о лобно-височной деменции с тех пор, как ему поставили этот диагноз.

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Эмма Хеминг Уиллис узнает всю информацию о лобно-височной деменции после того, как у ее мужа Брюса Уиллиса была диагностирована эта болезнь.

44-летняя актриса поделилась в своем Instagram фотографией со специалистом по лечению деменции и образованию Типой Сноу. Отметив Ассоциацию лобно-височной дегенерации, Эмма похвалила помощь, которую она получила, когда училась справляться с состоянием Брюса.

"Я благодарна, что у меня была возможность работать с @teepasnows_pac, который помог мне пополнить мой набор инструментов для лечения деменции. Она любящий, сострадательный и опытный лидер в этой области, который ориентируется с чистым сочувствием. Она подарок. Перейдите по ссылке в моей биографии, так как на ее веб-сайте есть множество информации об уходе, которая может оказаться вам полезной 💌 #dementiaawareness #ftdawarness # EndFTD #EveryFTDStoryCounts."

В комментариях под постом Сноу написала, что супруга известного актера также проделала большую работу.

"@emmahemingwillis проделала совершенно замечательную работу по оказанию правильной поддержки Брюсу, поскольку его способности изменились и создали место, пространство и жизнь, которые продолжают обеспечивать его тем, что ему нужно, чтобы жить хорошо. Лобно-височная деменция никогда не бывает легкой, но при правильном программировании и поддержке действительно можно продолжать жить. Поздравляем Эмму и всю их семью за их очень, очень тяжелую работу и самоотверженность. Это действительно замечательно!", — написала специалист.

Напомним, 16 февраля семья актера сообщила, что у Брюса лобно-височная деменция. Это произошло через 11 месяцев после того, как у него диагностировали афазию — языковое расстройство, влияющее на его когнитивные способности.

Большая семья 67-летнего Брюса Уиллиса — жена Эмма Хеминг Уиллис, их общие дети — 10-летняя Мейбл и 8-летняя Эвелин, бывшая жена Деми Мур и их дети — 34-летняя Румер Уиллис, 31-летняя Скаут Уиллис и 29-летняя Таллула Уиллис — находятся рядом и поддерживают актера, чтобы помочь ему "жить как можно более полной жизнью, насколько это возможно".

Ранее Фокус писал, что жена Уиллиса откровенно рассказала, как переживает болезнь мужа. Сам Уиллис все время проводит с родными, лишь изредка выходя на прогулки с друзьями.