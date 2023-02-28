Емма Гемінг-Вілліс працює з фахівцем із деменції після того, як у Брюса Вілліса діагностували ЛСД

Сім'я актора "Міцного горішка" вивчає інформацію про лобово-скроневу деменцію з того часу, як йому поставили цей діагноз.

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Емма Гемінг-Вілліс дізнається всю інформацію про лобово-скроневу деменцію після того, як у її чоловіка Брюса Вілліса було діагностовано цю хворобу.

44-річна акторка поділилася у своєму Instagram фото з фахівцем з лікування деменції та утвореннями Тіпою Сноу. Позначивши Асоціацію лобно-скроневої дегенерації, Емма похвалила допомогу, яку вона отримала, коли вчилася справлятися зі станом Брюса.

"Я вдячна, що у мене була можливість працювати з @teepasnows_pac, який допоміг мені поповнити мій набір інструментів для лікування деменції. Вона люблячий, співчутливий і досвідчений лідер у цій галузі, який орієнтується із чистим співчуттям. Вона подарунок. Перейдіть за посиланням у моїй біографії, оскільки на її вебсайті є безліч інформації про догляд, яка може виявитися вам корисною 💌 #dementiaawareness #ftdawarness # EndFTD #EveryFTDStoryCounts."

У коментарях під дописом Сноу написала, що дружина відомого актора також виконала велику роботу.

"@emmahemingwillis проробила абсолютно чудову роботу з надання правильної підтримки Брюсу, оскільки його здібності змінилися і створили місце, простір і життя, які продовжують забезпечувати його тим, що йому потрібно, щоб жити добре. Лобно-скронева деменція ніколи не буває легкою, але за умов правильного програмування та підтримки справді можна продовжувати жити. Вітаємо Емму та всю їхню родину за їхню дуже, дуже важку роботу та самовідданість. Це справді чудово!" — написала фахівчиня.

Нагадаємо, 16 лютого сім'я актора повідомила, що у Брюса лобово-скронева деменція. Це сталося через 11 місяців після того, як у нього діагностували афазію — мовний розлад, що впливає на його когнітивні здібності.

Велика родина 67-річного Брюса Вілліса — дружина Емма Гемінг-Вілліс, їхні спільні діти — 10-річна Мейбл та 8-річна Евелін, колишня дружина Демі Мур та їхні діти — 34-річна Румер Вілліс, 31-річна Скаут Вілліс Таллула Вілліс знаходяться поруч і підтримують актора, щоб допомогти йому "жити якомога повнішим життям, наскільки це можливо".

Раніше Фокус писав, що дружина Вілліса відверто розповіла, як переживає хворобу чоловіка. Сам Вілліс весь час проводить із рідними, лише зрідка виходячи на прогулянки із друзями.