На Алека Болдуина подали в суд еще 3 члена съемочной группы "Ржавчины"

Три члена съемочной группы "Ржавчины" подали в суд на Алека Болдуина из-за посттравматического стрессового расстройства.

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На этой неделе на Алека Болдуина и продюсеров фильма "Ржавчины" подали в суд три члена съемочной группы, утверждая, что они получили "посттравматическое стрессовое расстройство" в результате выстрела в оператора фильма. Об этом пишет Variety.

В гражданском иске, поданном в Нью-Мексико в понедельник, оператор тележки Росс Аддиего, костюмер Доран Кертин и ключница Риз Прайс утверждают, что они находились внутри здания церкви на ранчо Бонанза-Крик 21 октября 2021 года, когда из пистолета Болдуина была выпущена настоящая пуля, которая попала в Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуза.

Все трое утверждают, что получили "взрывные травмы" в результате громкого выстрела, а Кертин утверждает, что 42-летняя Хатчинс рухнула на землю прямо перед ней.

"Истец Кертин положила руки на живот Хатчинс, пытаясь найти источник боли Хатчинса и выяснить, что происходит, — говорится в иске. Поскольку хаос продолжался, истца Кертина вывели из церкви. Оказавшись снаружи, она потеряла сознание от последствий взрыва и шока от стрельбы".

[ + – ] Галина Хатчинс Фото: Instagram halynahutchins

Истцы утверждают, что в течение нескольких месяцев после стрельбы их бросили без достаточных ресурсов для решения их проблем, которые включают "бессонницу, тревогу, депрессию и симптомы посттравматического стрессового расстройства".

В иске обвиняют в стрельбе Болдуина и его коллег-продюсеров, которые, по словам членов съемочной группы, наняли неопытных или небрежных сотрудников, включая оружейника Ханну Гутьеррес Рид, чтобы сэкономить время и деньги на малобюджетном вестерне.

В документе также приводятся обвинения в том, что 64-летний актер по небрежности не обращал внимания во время тренировок с оружием и не следил за тем, чтобы оружие не было заряжено перед выстрелом.

Напомним, Мэтью Хатчинс, вдовец украинского оператора Галины Хатчинс, погибшей во время съемок фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года, появится в суде, поскольку он добавлен в список свидетелей окружного прокурора Нью-Мексико для дачи показаний на предварительном слушании.

Сообщается, что новый иск был подан после того, как 31 января прокуратура Санта-Фе обвинила Болдуина в непредумышленном убийстве, халатности и пренебрежении безопасности.

Прокуратура утверждает, что Болдуин нажал на курок пистолета, убившего Хатчинс, в то время как Гутьеррес-Рид не смогла обеспечить его разрядку.

В прошлом году Мэтью, у которого остался 9-летний сын, подал в суд на команду фильма и был назначен исполнительным директором в рамках мирового соглашения. Ранее он выражал "не заинтересованность во взаимных обвинениях".

Также Фокус писал, что октябре 2022-го Болдуину удалось урегулировать иск о неправомерном причинении смерти, поданный мужем погибшей, Мэттом Хатчинсом.