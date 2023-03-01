На Алека Болдвіна подали до суду ще 3 члени знімальної групи "Іржі"

Троє членів знімальної групи "Іржі" подали до суду на Алека Болдвіна через посттравматичний стресовий розлад.

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Цього тижня на Алека Болдвіна та продюсерів фільму "Іржа" подали до суду троє членів знімальної групи, стверджуючи, що вони отримали "посттравматичний стресовий розлад" у результаті пострілу в операторку фільму. Про це пише Variety.

У цивільному позові, поданому в Нью-Мексико в понеділок, оператор візка Росс Аддієго, костюмерка Доран Кертін і ключниця Різ Прайс стверджують, що вони перебували всередині будівлі церкви на ранчо Бонанза-Крік 21 жовтня 2021 року, коли з пістолета Болдвіна була випущена справжня куля, яка поцілила в Галину Гатчинс і режисера Джоела Соузу.

Усі троє стверджують, що отримали "вибухові травми" внаслідок гучного пострілу, а Кертін стверджує, що 42-річна Гатчінс звалилася на землю прямо перед нею.

"Позивачка Кертін поклала руки на живіт Гатчинс, намагаючись знайти джерело болю Гатчинс і з'ясувати, що відбувається, — йдеться в позові. — Оскільки хаос продовжувався, позивачку Кертін вивели з церкви. Опинившись зовні, вона знепритомніла від наслідків вибуху та шоку від стрільби".

[ + – ] Галина Гатчинс Фото: Instagram halynahutchins

Позивачі стверджують, що протягом кількох місяців після стрільби їх кинули без достатніх ресурсів для вирішення їхніх проблем, які включають "безсоння, тривогу, депресію та симптоми посттравматичного стресового розладу".

У позові звинувачують у стрільбі Болдвіна та його колег-продюсерів, які, за словами членів знімальної групи, найняли недосвідчених чи недбалих співробітників, включаючи зброярку Ханну Гутьєррес-Рід, щоб заощадити час та гроші на малобюджетному вестерні.

У документі також наводяться звинувачення в тому, що 64-річний актор із недбалості не звертав уваги під час тренувань зі зброєю і не стежив за тим, щоб зброя не була заряджена перед пострілом.

Нагадаємо, Метью Гатчинс, вдівець української операторки Галини Гатчинс, яка загинула під час зйомок фільму "Іржа" в жовтні 2021 року, з'явиться в суді, оскільки він доданий до списку свідків окружного прокурора Нью-Мексико для надання свідчень на попередньому слуханні.

Повідомляється, що новий позов подали після того, як 31 січня прокуратура Санта-Фе звинуватила Болдвіна в ненавмисному вбивстві, недбалості й зневаженні безпеки.

Прокуратура стверджує, що Болдвін натиснув на курок пістолета, який убив Гатчинс, тоді як Гутьєррес-Рід не змогла забезпечити його розрядження.

Минулого року Метью, в якого залишився 9-річний син, подав до суду на команду фільму та був призначений виконавчим директором у межах мирової угоди. Раніше він висловлював "незацікавленість у взаємних звинуваченнях".

Також Фокус писав, що в жовтні 2022-го Болдвіну вдалося врегулювати позов про неправомірне заподіяння смерті, поданий чоловіком загиблої, Метью Гатчинсом.