По стопам Мадонны. Заметно помолодевшая Пугачева поздравила всех с первым воскресеньем весны

Алла Пугачева с семьей живет в Израиле, поскольку на родине стала персоной нон-грата из-за своей позиции по войне в Украине.

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Российская певица Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнится 74 года, поделилась со своими 3,6 млн подписчиков Instagram первой за последние несколько месяцев фотографией. На снимке, скорее всего, селфи, она изображена заметно моложе своего возраста.

"С первым воскресением весны!" – подписала снимок артистка. Одной из первых на него отреагировала дочь певицы Кристина Орбакайте. "Весну разрешаем?" – спросила она.

На фото сложно не заметить, насколько похожи Алла и Кристина. Открытым остается вопрос о том, пользовалась ли Примадонна фотошопом, пытаясь скрыть от подписчиков свои морщины и возрастные изменения, поскольку в кадре она выглядит почти девушкой.

[ + – ] "С первым воскресением весны!" – подписала снимок Алла Пугачева

Одной из самых известных знаменитостей, которая не публикует ни одного фото без редактирования, является американская исполнительница Мадонна. В свои 64 года на снимках она больше похожа на 20-летнюю, чем на даму серьезного возраста.

Публикация Пугачевой вызвала отклик у ее подписчиков в виде ответных поздравлений, а также благодарности за ее гражданскую позицию.

"Алла Борисовна! Спасибо Вам за все! Весны! Мира! Здоровая Вам и Вашей замечательной семье!", "Спасибо, Алла Борисовна, что остались Человеком! Это так просто и так сложно сейчас остаться Человеком среди людоедов", "Обидно за Аллу, тот же Газманов, Успенская, Басков когда-то лебезили перед ней, а сейчас грязью поливают, Иуды они, а Алла Пугачева молодец, здоровья ей и ее семье", "Алла, обожаем) любим и благодарим за позицию) здоровья всей вашей семье", – пишут в комментариях.

Ранее Пугачева не на шутку разозлила соотечественников, когда заявила, что ей плевать на мнение о ней россиян. Она поделилась фотографией пейзажа за окном и написала:

"Многие меня спрашивают каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят". Вот и все. Всем привет!"

[ + – ] Алла Пугачева показала вид из своего окна: "Небо над Землей Обетованной"

После военного вторжения России в Украину Алла Пугачева вместе с мужем и детьми улетела в Израиль. В конце августа прошлого года она приехала на родину на месяц, чтобы, как поговаривают, решить имущественные вопросы, а затем снова вернулась в Израиль. Галкина за его позицию объявили "иноагентом" и пригрозили уголовным преследованием за то, что он якобы дискредитирует армию РФ. В свою очередь шоумен всячески осуждает войну, развязанную Путиным, и открыто помогает украинцам.