Стопами Мадонни. Пугачова, що помітно помолодшала, привітала всіх з першою неділею весни

Алла Пугачова із сім'єю живе в Ізраїлі, оскільки на батьківщині стала персоною нон-грата через свою позицію щодо війни в Україні.

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Російська співачка Алла Пугачова, якій 15 квітня виповниться 74 роки, поділилася зі своїми 3,6 млн підписників в Instagram першою за останні кілька місяців фотографією. На знімку, швидше за все, селфі, вона зображена помітно молодша за свій вік.

"З першою неділею весни!" — підписала знімок артистка. Однією з перших на нього відреагувала дочка співачки Крістіна Орбакайте. "Весну дозволяємо?" — Запитала вона.

На фото складно не помітити, наскільки схожі Алла та Крістіна. Відкритим залишається питання про те, чи користувалася Примадонна фотошопом, намагаючись приховати від підписників свої зморшки та вікові зміни, оскільки у кадрі вона виглядає майже дівчиною.

[ + – ] "З першою неділею весни!" – підписала знімок Алла Пугачова

Однією із найвідоміших знаменитостей, яка не публікує жодного фото без редагування, є американська виконавиця Мадонна. У свої 64 роки на знімках вона більше схожа на 20-річну, ніж на жінку серйозного віку.

Публікація Пугачової викликала відгук у її підписників у вигляді привітань у відповідь, а також подяки за її громадянську позицію.

"Алла Борисівно! Дякую Вам за все! Весни! Миру! Здорова Вам і Вашій чудовій родині!", "Дякуємо, Алло Борисівно, що залишилися Людиною! Це так просто і так складно зараз залишитися Людиною серед людожерів", "Образливо за Аллу, той же Газманов, Успенська, Басков колись вилещувалися перед нею, а зараз брудом поливають, Іуди вони, а Алла Пугачова молодець, здоров'я їй та її родині", "Алла, обожнюємо) любимо і дякуємо за позицію) здоров'ю всій вашій родині", — пишуть у коментарях.

Раніше Пугачова не на жарт розлютила співвітчизників, коли заявила, що їй начхати на думку про неї росіян. Вона поділилася фотографією пейзажу за вікном та написала:

"Багато мене запитують яким чином я витримую замовне цькування нашої родини. Як? А ось так. Це краєвид з мого вікна. Грудневе небо над Землею Обітованою. Дивлюся на небо і кажу: "Господи! Пробач цих жалюгідних продажних тварюк, лицемірів і брехунів, бо не знають вони що творять". От і все. Всім привіт!"

[ + – ] Алла Пугачова показала краєвид зі свого вікна: "Небо над Землею Обітованою"

Після військового вторгнення Росії в Україну Алла Пугачова разом із чоловіком та дітьми відлетіла до Ізраїлю. Наприкінці серпня минулого року вона приїхала на батьківщину на місяць, щоб, як подейкують, вирішити майнові питання, а потім знову повернулася до Ізраїлю. Галкіна за його позицію оголосили "іноагентом" та пригрозили кримінальним переслідуванням за те, що він нібито дискредитує армію РФ. Зі свого боку, шоумен всіляко засуджує війну, розв'язану Путіним, і відкрито допомагає українцям.