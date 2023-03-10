52-летняя Наоми Кэмпбелл в элегантном образе дефилировала на показе мод Versace
Супермодель Наоми Кэмпбелл вышла на подиум на показе мод Versace Fall/Winter 2023 в Лос-Анджелесе.
52-летняя легенда индустрии моды Наоми Кэмпбелл, чья карьера насчитывает почти пять десятилетий, продемонстрировала элегантный образ на фэшн-шоу Versace в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.
На подиум британская супермодель вышла в черном платье до щиколотки с вырезом на шее и вырезом в форме сердца.
К ней присоединились молодые модели, в том числе Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски. Все они дефилировали в платьях потрясающего мастерства и деталей. Мероприятие привлекло невероятное количество зрителей, включая Майли Сайрус, Пэрис Хилтон, Дуа Липу, Шер, Памелу Андерсон, Лили Джеймс, Энн Хэтэуэй и многих других.
В конце шоу 67-летняя дизайнер Донателла Версаче вышла на сцену, чтобы принять аплодисменты и похвалы толпы.
Сейчас Наоми совмещает свою модельную карьеру с материнством. В прошлом году она родила первого ребенка.
В интервью журналу People Наоми сказала: "Есть много вещей [я все еще хочу достичь], но сейчас я очень счастлива в своей жизни. Я хочу быть открытой и делиться тем, чем никогда раньше не [делилась]".
Известно, что Наоми готовится преподавать основы моделинга в рамках нового курса MasterClass и она рассказала, что хочет помочь молодым начинающим моделям добиться успеха.
"Никогда не было никаких уроков или книг о нашем бизнесе", — добавила Наоми.
Напомним, Наоми Кэмпбелл показала редкие кадры своей единственной дочери.
Также Фокус писал о съемке Наоми Кэмпбелл для индийского глянца.