52-річна Наомі Кемпбелл в елегантному образі дефілювала на показі мод Versace

Супермодель Наомі Кемпбелл вийшла на подіум на показі мод Versace Fall/Winter 2023 у Лос-Анджелесі.

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52-річна легенда індустрії моди Наомі Кемпбелл, кар'єра якої налічує майже п'ять десятиліть, продемонструвала елегантний образ на фешн-шоу Versace в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

На подіум британська супермодель вийшла у чорній сукні до щиколотки з вирізом на шиї та вирізом у формі серця.

До неї приєдналися молоді моделі, зокрема Джіджі Хадід, Кендал Дженнер та Емілі Ратаковскі. Усі вони дефілювали у сукнях приголомшливої майстерності та деталей. Захід залучив неймовірну кількість глядачів, включаючи Майлі Сайрус, Періс Гілтон, Дуа Ліпу, Шер, Памелу Андерсон, Лілі Джеймс, Енн Гетевей та багатьох інших.

Наприкінці шоу 67-річна дизайнерка Донателла Версаче вийшла на сцену, щоб прийняти оплески та похвали натовпу.

Наразі Наомі поєднує свою модельну кар'єру з материнством. Минулого року вона народила першу дитину.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

В інтерв'ю журналу People Наомі сказала: "Є багато речей [я все ще хочу досягти], але зараз я дуже щаслива у своєму житті. Я хочу бути відкритою та ділитися тим, чим ніколи раніше не [ділилася]".

Відомо, що Наомі готується викладати основи моделінгу в межах нового курсу MasterClass і вона розповіла, що хоче допомогти молодим моделям-початківцям досягти успіху.

"Ніколи не було жодних уроків чи книг про наш бізнес", — додала Наомі.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала рідкісні кадри своєї єдиної доньки.

Також Фокус писав про зйомку Наомі Кемпбелл для індійського глянцю.