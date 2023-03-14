Playboy перезапускает журнал, как цифровую альтернативу OnlyFans

Легендарное издание хочет перезапуститься в качестве цифровой платформы для авторов.

Related video

Американский журнал Playboy, который уже претерпел немало изменений, теперь планирует перезапуск в качестве цифрового издания, которое должно стать альтернативой платформы OnlyFans. Об этом сообщает New York Post.

Журнал перестал выходить в привычном печатном виде еще в 2020 году. Обновленная онлайн-версия будет запущена в конце 2023 года и будет иметь вид "платформы авторов", которую бренд продает как "улучшенную", "безопасную" и "эксклюзивную" альтернативу OnlyFans.

Вместо "зайчиков" Playboy на платформе будут авторы Playboy, которые смогут размещать на своих страницах материалы для взрослых и не только, предоставлять подписчикам эксклюзивный доступ к их жизни и украшать онлайн-обложки журнала.

New York Post получил доступ к первой в истории цифровой обложке Playboy, на которой изображена модель Аманда Черни, заработавшая более 1 миллиона долларов в качестве автора Playboy, используя бета-версию платформы Centerfold.

Аманда Черни на обложке нового цифрового Playboy Фото: Playboy

Playboy впервые запустил Centerfold в декабре 2021 года как место "для творческой свободы, художественного самовыражения и секс-позитива". Как и OnlyFans, платформа позволяет моделям привлекать платных подписчиков.

Playboy впервые запустил Centerfold с пресс-секретарем, рэпершей Карди Би в декабре 2021 года как место "творческой свободы, художественного самовыражения и сексуального позитива".

В Playboy сообщили журналистам, что решили отказаться от названия Centerfold, а платформа будет интегрирована в структуру Playboy.

"Наша платформа авторов Playboy – это журнал Playboy ХХІ века. Мы передаем силу создания контента в руки творческого сообщества и даем им инструменты для взаимодействия и монетизации своих фан-баз напрямую", – сказала главный бренд-менеджер компании Рейчел Веббер.

По словам Веббер, большая разница между OnlyFans и Playboy заключается в том, что в то время, как автором контента на OnlyFans может стать любой желающий, авторы Playboy должны подать заявку и быть принятыми редакционной командой.

Аманда Черни для нового Playboy Фото: Playboy

Компания заявила, что в новом цифровом журнале будут представлены эссе от создателей и контент о том, каково это быть частью команды Playboy.

Однако обновленный "Плейбой" будет очень похож на OnlyFans: пользователи смогут подписаться и платить за просмотр контента для взрослых и не для взрослых, а также смогут отправлять сообщения моделям — и все это при получении особого "доступа" к их повседневной жизни.

Генеральный директор Playboy Бен Кон сказал, что он надеется, что его онлайн-платформа встряхнет общественность "точно так же, как журнал Playboy встряхнул издательскую индустрию почти 70 лет назад".

Культовый журнал Playboy, как известно, издавался с 1953 года Хью Хефнером, который назвал свое детище "изданием об образе жизни, в которой секс является лишь одной из ее составных частей".

Его обложки становились культовыми, для журнала снимались Памела Андерсон, Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд. В нем печатались эссе и рассказы Набокова, Флеминга, Стивена Кинга, Маргарет Этвуд.

Для журнала давали интервью Имельда Маркос, Ясир Арафат, Джон Леннон.

Печатать журнал перестали в 2020 году, якобы из-за проблем с бюджетом. Украинский Playboy, который выходил с 2005 года, перестал печататься с 2022 года.