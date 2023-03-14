Playboy перезапускає журнал як цифрову альтернативу OnlyFans

Легендарне видання хоче перезапуститися як цифрова платформа для авторів.

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Американський журнал Playboy, який вже зазнав чимало змін, тепер планує перезапуск як цифрове видання, яке має стати альтернативою платформи OnlyFans. Про це повідомляє New York Post.

Журнал перестав виходити у звичному друкованому вигляді ще 2020 року. Оновлена онлайн-версія буде запущена наприкінці 2023 року і матиме вигляд "платформи авторів", яку бренд продає як "покращену", "безпечну" та "ексклюзивну" альтернативу OnlyFans.

Замість "зайчиків" Playboy на платформі будуть автори Playboy, які зможуть розміщувати на своїх сторінках матеріали для дорослих і не лише надавати підписникам ексклюзивний доступ до їхнього життя, а й прикрашати онлайн-обкладинки журналу.

New York Post отримав доступ до першої в історії цифрової обкладинки Playboy, на якій зображена модель Аманда Черні, яка заробила понад 1 мільйон доларів як автор Playboy, використовуючи бета-версію платформи Centerfold.

Аманда Черні на обкладинці нового цифрового Playboy Фото: Playboy

Playboy вперше запустив Centerfold у грудні 2021 року як місце "для творчої свободи, художнього самовираження та секс-позитиву". Як і OnlyFans, платформа дозволяє моделям залучати платних підписників.

Playboy уперше запустив Centerfold із прессекретаркою, реперкою Карді Бі у грудні 2021 року як місце "творчої свободи, мистецького самовираження та сексуального позитиву".

У Playboy повідомили журналістам, що вирішили відмовитися від назви Centerfold, а платформа буде інтегрована до структури Playboy.

"Наша платформа авторів Playboy – це журнал Playboy ХХІ століття. Ми передаємо силу створення контенту до рук творчої спільноти та даємо їм інструменти для взаємодії та монетизації своїх фан-баз безпосередньо", – сказала головний бренд-менеджер компанії Рейчел Веббер.

За словами Веббер, велика різниця між OnlyFans та Playboy полягає в тому, що в той час, як автором контенту на OnlyFans може стати будь-який бажаючий, автори Playboy повинні подати заявку та бути прийнятими редакційною командою.

Аманда Черні для нового Playboy Фото: Playboy

Компанія заявила, що в новому цифровому журналі будуть представлені есе від творців та контент про те, як це бути частиною команди Playboy.

Однак оновлений "Плейбой" буде дуже схожий на OnlyFans: користувачі зможуть підписатися і платити за перегляд контенту для дорослих і не для дорослих, а також зможуть надсилати повідомлення моделям — і все це при отриманні особливого "доступу" до повсякденного життя.

Генеральний директор Playboy Бен Кон сказав, що він сподівається, що його онлайн-платформа струсить громадськість "так само, як журнал Playboy струснув видавничу індустрію майже 70 років тому".

Культовий журнал Playboy, як відомо, видавався з 1953 року Г'ю Гефнером, який назвав своє творіння "виданням про спосіб життя, в якому секс є лише однією з її складових частин".

Його обкладинки ставали культовими, для журналу знімалися Памела Андерсон, Елізабет Тейлор, Сінді Кроуфорд. У ньому друкувалися есе та оповідання Набокова, Флемінга, Стівена Кінга, Маргарет Етвуд.

Для журналу давали інтерв'ю Імельда Маркос, Ясір Арафат, Джон Леннон.

Друкувати журнал перестали у 2020 році, нібито через проблеми з бюджетом. Український Playboy, який виходив із 2005 року, перестав друкуватися з 2022 року.