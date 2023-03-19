Пугачева опровергла слова хейтеров о провальных концертах Валерия Меладзе (видео)

После поддержки Валерием Меладзе Украины его концерты в России были отменены. Артист не стал унывать и отправился выступать за границу.

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73-летняя российская певица Алла Пугачева сходила на концерт Валерия Меладзе в Израиле и поделилась видео, снятым из зрительного зала. Таким образом она решила ответить соотечественникам, которые уверяли, что после того, как артист поддержал Украину, его популярность сошла на нет, а карьере пришел конец.

"Должна огорчит врунов, говорящих о "провальных" концертах Валерия Меладзе в Израиле. Это был праздник! Песни Константина Меладзе в исполнении Валеры, прекрасное вино. С годами становятся только вкуснее и ценнее. Салют! Вера! Любовь!" – говорится в подписи к публикации с несколькими роликами.

Как видно на кадрах, концерт Меладзе прошел при полном аншлаге. Публика с удовольствием танцевала под его песни и снимала выступление.

Валерий Меладзе попал в немилость россиян, поддерживающих военную агрессию Владимира Путина против Украины, когда призвал это остановить.

"Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", – заявил он 24 февраля 2022 года в соответствующем видео на своей странице в соцсети.

После этого он попал в "черные списки" в РФ, и многие пропагандисты призвали власти лишить его российского гражданства.

Масла в огонь Меладзе подлил тогда, когда во время концерта в Дубае на слова "Слава Украине!" кого-то из поклонников тихо ответил "Героям слава!" Угрозы артисту поступили от российского сенатора Елены Афанасьевой и депутата Госдумы Сергея Миронова, но музыкант ответил, что не собирается никому угождать и не хочет никого ненавидеть, но мечтает о примирении и согласии. При этом украинцев и россиян он назвал близкими народами.

Ранее Фокус писал, что после слов "Слава Украине!" Меладзе отменили концерты в России, после чего он отправился на гастроли за границу.