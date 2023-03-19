Пугачова спростувала слова хейтерів про провальні концерти Валерія Меладзе (відео)

Після підтримки Валерієм Меладзе України його концерти в Росії було скасовано. Артист не став сумувати й подався виступати за кордон.

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73-річна російська співачка Алла Пугачова сходила на концерт Валерія Меладзе в Ізраїлі та поділилася відео, знятим із залу для глядачів. Так вона вирішила відповісти співвітчизникам, які запевняли, що після того, як артист підтримав Україну, його популярність зійшла нанівець, а кар'єрі настав кінець.

"Маю засмутити брехунів, які говорять про "провальні" концерти Валерія Меладзе в Ізраїлі. Це було свято! Пісні Костянтина Меладзе у виконанні Валери, прекрасне вино. З роками стають тільки смачнішими і ціннішими. Салют! Віра! Любов!" — ідеться в підписі до публікації з кількома роликами.

Як видно на кадрах, концерт Меладзе відбувся за повного аншлагу. Публіка із задоволенням танцювала під його пісні та знімала виступ.

Валерій Меладзе потрапив у немилість росіян, які підтримують військову агресію Володимира Путіна проти України, коли закликав зупинити це.

"Сьогодні сталося те, що не могло й не мало відбуватися ніколи. Історія коли-небудь розсудить і розставить все по своїх місцях. Ну а сьогодні я хочу попросити вас, я благаю припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів. Люди повинні вміти домовлятися. Для цього нам даний язик, для цього нам дано всі здібності. Люди не повинні гинути. Це потрібно припинити", — заявив він 24 лютого 2022 року у відповідному відео на своїй сторінці в соцмережі.

Після цього він потрапив до "чорних списків" у РФ, і багато пропагандистів закликали владу позбавити його російського громадянства.

Олії у вогонь Меладзе підлив тоді, коли під час концерту в Дубаї на слова "Слава Україні!" когось із шанувальників тихо відповів "Героям слава!" Погрози артистові надійшли від російської сенаторки Олени Афанасьєвої і депутата Держдуми Сергія Миронова, але музикант відповів, що не збирається нікому догоджати й не хоче нікого ненавидіти, але мріє про примирення та згоду. Водночас українців і росіян він назвав близькими народами.

Раніше Фокус писав, що після слів "Слава Україні!" Меладзе скасували концерти в Росії, після чого він вирушив на гастролі за кордон.