Похудевшая Алина Кабаева впервые за долгое время появилась на публике в черном

Бывшая спортсменка предпочитает держаться подальше от фото- и видеокамер.

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39-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, а сейчас глава совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" и совета директоров ЗАО "Спорт-Экспресс" Алина Кабаева – человек хоть в России и очень известный, однако непубличный. Поэтому каждое ее появление на публике становится целым событием. Так, знаменитую экс-спортсменку видели в Сочи, пишут росСМИ. Она посетила 12-й фестиваль художественной гимнастики "Алина", организованный Благотворительным фондом Алины Кабаевой, который прошел на базе академии "Небесная грация".

Для выхода в свет Алина выбрала черное платье от российского бренда Ellyme за 29 тысяч рублей (13 тыс. грн). Черный приталенный наряд из вискозы длины миди с короткими рукавами-фонариками она дополнила золотыми серьгами с жемчугом и сделала неброский макияж.

Звезда спорта фотографировалась с участниками мероприятия, улыбаясь на камеру, но, смотря на кадры, трудно не заметить, что в последнее время она похудела и выглядит гораздо стройнее, чем на более ранних снимках.

Алина Кабаева заметно похудела Фото: t.me/Peopletalkru

Последний раз Кабаева попадала в объективы фотокамер все там же, в Сочи, когда в декабре приехала на открытие Академии художественной гимнастики своего имени. Комплекс расположен на берегу Черного моря рядом с Олимпийским стадионом.

Ранее Кабаева с детьми жила в Швейцарии, но после того, как против нее ввели санкции, она вынуждена была вернуться в РФ. Официальной роли у Кабаевой в России нет. Но она и ее родственники владеют дорогой недвижимостью, а на счет ее фонда постоянно поступают деньги. О ее жизни неизвестно практически ничего, а снимков ее детей в Сети нет.

Фокус писал о том, что журналисты выяснили, откуда и почему у Кабаевой есть деньги на роскошную жизнь.