Схудла Аліна Кабаєва вперше за довгий час з'явилася на публіці в чорному

Колишня спортсменка вважає за краще триматися подалі від фото- та відеокамер.

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39-річна олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики, а зараз голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група" та ради директорів ЗАТ "Спорт-Експрес" Аліна Кабаєва – людина хоч у Росії і дуже відома, проте непублічна. Тому кожна її поява на публіці стає цілою подією. Так, знамениту ексспортсменку бачили у Сочі, пишуть росЗМІ. Вона відвідала 12-й фестиваль художньої гімнастики "Аліна", організований Благодійним фондом Аліни Кабаєвої, який відбувся на базі академії "Небесна грація".

Для заходу Аліна обрала чорну сукню від російського бренду Ellyme за 29 тисяч рублів (13 тис. грн). Чорне приталене вбрання з віскози довжини міді з короткими рукавами-ліхтариками вона доповнила золотими сережками з перлами і зробила легкий макіяж.

Зірка спорту фотографувалася з учасниками заходу, посміхаючись на камеру, але, дивлячись на кадри, важко не помітити, що останнім часом вона схудла і виглядає набагато стрункішою, ніж на попередніх знімках.

Аліна Кабаєва помітно схудла Фото: t.me/Peopletalkru

Востаннє Кабаєва потрапляла в об'єктиви фотокамер там же, у Сочі, коли в грудні приїхала на відкриття Академії художньої гімнастики свого імені. Комплекс розташований на березі Чорного моря поряд з Олімпійським стадіоном.

Раніше Кабаєва з дітьми жила у Швейцарії, але після того, як проти неї ввели санкції, вона змушена була повернутися до РФ. Офіційної ролі Кабаєва в Росії не має. Але вона та її родичі володіють дорогою нерухомістю, а на рахунок її фонду постійно надходять гроші. Про її життя невідомо практично нічого, а знімків її дітей у мережі немає.

Фокус писав про те, що журналісти з'ясували, звідки і чому Кабаєва має гроші на розкішне життя.