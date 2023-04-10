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Стиль життя

Схудла Аліна Кабаєва вперше за довгий час з'явилася на публіці в чорному

Аліна Кабаєва
Фото: Getty Images | Аліна Кабаєва

Колишня спортсменка вважає за краще триматися подалі від фото- та відеокамер.

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39-річна олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики, а зараз голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група" та ради директорів ЗАТ "Спорт-Експрес" Аліна Кабаєва – людина хоч у Росії і дуже відома, проте непублічна. Тому кожна її поява на публіці стає цілою подією. Так, знамениту ексспортсменку бачили у Сочі, пишуть росЗМІ. Вона відвідала 12-й фестиваль художньої гімнастики "Аліна", організований Благодійним фондом Аліни Кабаєвої, який відбувся на базі академії "Небесна грація".

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Фото: t.me/Peopletalkru
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Для заходу Аліна обрала чорну сукню від російського бренду Ellyme за 29 тисяч рублів (13 тис. грн). Чорне приталене вбрання з віскози довжини міді з короткими рукавами-ліхтариками вона доповнила золотими сережками з перлами і зробила легкий макіяж.

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Фото: t.me/Peopletalkru

Зірка спорту фотографувалася з учасниками заходу, посміхаючись на камеру, але, дивлячись на кадри, важко не помітити, що останнім часом вона схудла і виглядає набагато стрункішою, ніж на попередніх знімках.

Аліна Кабаєва, фото, худорлявість Fullscreen
Аліна Кабаєва помітно схудла
Фото: t.me/Peopletalkru

Востаннє Кабаєва потрапляла в об'єктиви фотокамер там же, у Сочі, коли в грудні приїхала на відкриття Академії художньої гімнастики свого імені. Комплекс розташований на березі Чорного моря поряд з Олімпійським стадіоном.

Раніше Кабаєва з дітьми жила у Швейцарії, але після того, як проти неї ввели санкції, вона змушена була повернутися до РФ. Офіційної ролі Кабаєва в Росії не має. Але вона та її родичі володіють дорогою нерухомістю, а на рахунок її фонду постійно надходять гроші. Про її життя невідомо практично нічого, а знімків її дітей у мережі немає.

Фокус писав про те, що журналісти з'ясували, звідки і чому Кабаєва має гроші на розкішне життя.