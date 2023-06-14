82-летняя звезда "Гарри Поттера" предстала обнаженной на обложке Vogue

Актриса Мириам Марголис в откровенном интервью призналась, что ненавидит свою фигуру.

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82-летняя англо-австралийская актриса Мириам Марголис стала звездой июльского номера британского Vogue. На обложке глянца звезда предстала обнаженной. Кроме того, в интервью журналу она рассказала о своем теле и о предстоящей операции на сердце.

Звезда "Гарри Поттера" была одной из самых неожиданных звезд обложки, позируя обнаженной для фотосессии для ежегодного номера журнала Pride. На снимке она изображена только в жемчужном ожерелье и соответствующих сережках, а булочки с кремом прикрыли откровенные части ее тела.

Мириам Марголис Фото: Instagram @britishvogue

Несмотря на уверенные образы, Мириам призналась, что изо всех сил пыталась принять свое тело, сказав: "Мне нравится мое лицо. Я думаю, что мое лицо доброе, теплое, открытое и улыбающееся. Но я ненавижу свое тело. Я ненавижу большие сиськи [и у меня есть] обвисший живот, маленькие искривленные ноги. Я не в восторге от этого".

Она также сообщила, что ей предстоит операция на сердце, чтобы установить стент и добавила, что не боится сложного хирургического вмешательства.

"Когда ты молод, ты никогда не думаешь о смерти. Ты просто думаешь о своем следующем сексе. Сейчас я много думаю о смерти. Каждое утро, когда я встаю, я думаю: "Хм, еще один день".

Мириам Марголис Фото: Instagram @britishvogue

В интервью глянцу Мириам также размышляла о том моменте, когда призналась родителям, что она лесбиянка. Звезда призналась, что это "задело их", и ее мать заставила ее поклясться на Торе, что она никогда больше не будет заниматься сексом с другой женщиной.

"Мне никогда не было стыдно за то, что я лесбиянка. Я знала, что это не было преступлением, потому что это была я. Я не могла быть преступницей".

Мириам Марголис Фото: Instagram @britishvogue

Мириам Марголис присоединилась к множеству звезд ЛГБТК+, включая Нкути Гатву, Жанель Монэ и Беллу Рэмси, позирующих для июльского номера Vogue, посвященного теме "Гордость и радость".

Также Фокус писал, что Майли Сайрус появилась на обложке Vogue и дала откровенное интервью.