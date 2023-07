Как избавиться от целлюлита. Топ-9 продуктов от "апельсиновой корки"

Целлюлит – распространенная проблема, которая требует комплексного решения. Косметических средств не достаточно, необходимо менять образ жизни, в том числе и питание.

Related video

Целлюлит – нередкое явление, особенно, если вы страдаете ожирением или имеете повышенный индекс массы тела. К примеру, 73,6% взрослого населения Америки с избыточным весом или клиническим ожирением страдают от проявлений целлюлита на бедрах или ягодицах. Целлюлит – это некрасиво и еще больше подчеркивает наличие лишнего веса. Об этом пишет Eat This, Not That.

Жировая ткань есть у всех людей и она составляет около 10-25% от общей массы тела. Количество жировой ткани зависит от генетики, пола, возраста и других факторов. Ошибочно полагать, что целлюлит – это жир, это физиологическая реакция организма на накопление жира. Она возникает, когда коллагеновые волокна, соединяющие жир с кожей разрушаются или растягиваются, позволяя жировым клеткам выпячиваться.

Фото: Pexels

Существует множество косметических средств для борьбы с целлюлитом, но, увы, имеют низкую эффективность. Они способны лишь визуально уменьшить проявления целлюлита, но и это временный эффект. Вместо того чтобы покупать очередной лосьон от целлюлита, измените свой образ жизни, сделав акцент на правильное питание, нормализацию веса, достаточное потребление жидкости и физическую активность – все это поможет справиться с целлюлитом в долгосрочной перспективе.

Целлюлит иногда проявляется и у людей без видимых лишних кг, а избыточный вес лишь подчеркивает его проявления. Контролируйте свое питание, добавив в него эти продукты, это поможет не только уменьшить проявления целлюлита, но и сбросить лишний вес.

Черника

Фото: Pixabay

Известно, что употребление овощей, фруктов и ягод, включая чернику, оказывает положительное влияние на снижение массы тела. Эти продукты богаты клетчаткой. Необходимыми витаминами, минералами и антиоксидантами, которые способствуют нормализации веса и всех обменных процессов в организме. Кроме того, обзор исследований, опубликованный в Европейском журнале питания, показывает связь между употреблением фруктов и овощей и снижением риска хронических заболеваний, таких как высокое кровяное давление.

Чечевица

Чечевица, также как нут и фасоль являются прекрасным источником растительного белка и клетчатки. В Американском журнале клинического питания было опубликовано исследование, которое подтвердило, что при регулярном употреблении, бобовые способствуют умеренной потере веса и уменьшению проявлений целлюлита.

Груши

Фото: Pixabay

Груша – фрукт, в котором содержится большое количество клетчатки, примерно 6 грамм на среднюю грушу. Если вы съедите грушу после обеда или на перекус, то почувствуете сытость и с высокой вероятностью не переедите вечером. Добавляйте грушу в фруктовый салат, утреннюю овсянку или нарежьте и слегка обмакните в арахисовую пасту – это вкусно и полезно для вашей фигуры.

Кале

Согласно перекрестному исследованию 2014 года. опубликованному в Журнале Академии питания и диетологии, люди, которые регулярно употребляют темно-зеленые листовые овощи, такие как капуста кале, имеют низкий процент висцерального жира, чем те, кто не употребляет эти овощи. Подобное действие оказывают также овощи желтого и темно-оранжевого цвета.

Авокадо

Фото: Pixabay

Несмотря на то, что авокадо довольно калориен, он способствует снижению веса и уменьшению проявлений целлюлита. Согласно исследованиям, женщины, которые регулярно употребляли авокадо, за четыре года потеряли большее количество веса, чем те, кто не включает его в свой рацион питания.

Грибы

Грибы называют растительным мясом и не зря! Они очень питательны и сдержат большое количество клетчатки, но мало калорий. С помощью грибов можно легко уменьшить калорийность вашей пищи, ощущая при этом сытость, ведь грибы – очень объемный продукт.

Грибы придают блюдам пикантный вкус, поэтому их добавляют в соусы и мясные блюда, чтобы улучшить вкус и питательную ценность.

Вода

Фото: Pixabay

Вода – это не еда, но она играет значительную роль в борьбе с лишним весом и целлюлитом. Обычная питьевая вода или вода с добавлением сезонных фруктов помогает избежать обезвоживания. Поддерживать нормальный уровень гидратации в организме и избежать появления целлюлита. Женщинам рекомендуется выпивать не меньше 11,5 стакана воды в день, мужчинам – 15,5 стакана.

Бананы

Бананы – это потрясающий источник калия, минерала, который контролирует отеки, поскольку взаимодействует с натрием. Из-за жары или большого потребления соли происходит задержка жидкости в организме, что приводит к отекам и проявлениям целлюлита.

Батат

Если вы любите крахмалистые овощи, то батат – лучший выбор, так как он богат необходимыми для организма нутриентами, содержит большое количество витамина А. Также батат — лидер по содержанию калия, минерала, который способен уменьшить видимые проявления целлюлита, вызванного чрезмерным потреблением натрия (соли).

Напомним, как правильно ухаживать за кожей лица летом, и какие средства должны занять главное место на вашей полочке в ванной

Ранее Фокус писал о том, что правильное питание позволит вам решить проблемы шелушащейся и обезвоженной кожи. А увлажненная кожа будет дольше выглядеть молодой, подтянутой и сияющей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!