Антидепрессанты на тарелке: 8 продуктов, которые помогут улучшить настроение

Неудачный день в офисе, ссора с другом, очередной стресс, и мы ловим себя на том, что поглощаем целые пачки чипсов, снеков и фаст-фуда, однако это не помогает. В дополнение к стрессу мы чувствуем только вину за то, что едим нездоровую пищу.

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Хорошо известно, что еда может быть утешительным призом, и чаще это нездоровая еда. Но не все знают, что некоторые продукты способны улучшить наше настроение, благодаря своему питательному составу. Об этом пишет Vogue Italia.

"Определенные продукты могут улучшить наше настроение благодаря своему питательному составу и влиянию на химию мозга. Эти продукты содержат определенные питательные вещества, которые способствуют выработке нейротрансмиттеров, таких, как серотонин и дофамин, а они, в свою очередь, играют жизненно важную роль в регулировании настроения и эмоций. Кроме того, они содержат антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые помогают защитить мозг от окислительного стресса и воспаления — факторов негативно влияющих на настроение", — объясняет знаменитый диетолог Розмари Фергюсон.

Перед вами 8 продуктов-антидепрессантов для восстановления хорошего настроения. Эти продукты следует употреблять не только в случае плохого настроения или меланхолии, но и регулярно включать в свой рацион для того, чтобы оптимизм и хорошее расположение духа никогда не покидали вас.

Жирная рыба

Фото: Freepik

"Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, богата жирными кислотами Омега-3, особенно ЭПК и ДГК. Эти омега-3 играют фундаментальную роль в здоровье мозга и связаны со снижением риска депрессии и улучшением когнитивных функций, таких как память и концентрация", — говорит диетолог. Идеально готовить их свежими, но даже в виде консервов, они дают неплохую пищевую ценность.

Куркума

"Куркума содержит активное соединение под названием куркумин, обладающее мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Хроническое воспаление связано с повышенным риском психических расстройств, а куркумин может помочь уменьшить воспаление и поддержать здоровье мозга", — подчеркнула Фергюсон. Используйте куркуму как добавку к супу, соусу, блюдам из риса или добавляйте в йогурты и ​​смузи.

Зеленые листовые овощи

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"Зеленые листовые овощи (шпинат, капуста, мангольд) богаты питательными веществами, такими как фолиевая кислота, витамины и минералы. Фолаты играют фундаментальную роль в синтезе нейротрансмиттеров, таких, как серотонин, дофамин и норадреналин, которые участвуют в регуляции настроения", — говорит диетолог. Сделайте их основным ингредиентом утреннего коктейля, используйте в обжаренном или приготовленном на пару гарнире в качестве дополнения к основным блюдам и добавляйте к омлетам, бутербродам, супам и пасте.

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Ягоды

"Ягоды, такие как черника, малина, клубника и ежевика, богаты антиоксидантами и полифенолами, органическими веществами, которые обладают способностью уменьшать окислительный стресс и воспаление мозга. Эти антиоксиданты могут также улучшать когнитивные функции и защищать от возрастного снижения умственных способностей", — говорит диетолог Розмари Фергюсон. В сезон, покупайте свежие ягоды, а затем можете использовать замороженные, для смузи и коктейлей.

Черный шоколад

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"Черный шоколад с высоким содержанием какао содержит флавоноиды, антиоксидантные вещества, которые улучшают настроение и когнитивные функции. Кроме того, темный шоколад стимулирует выработку эндорфинов и содержит небольшое количество кофеина и теобромина, которые дают энергию", — отметила Фергюсон. Покупайте шоколад, в котором не менее 70% какао, а по возможности еще и без сахара.

Орехи и семечки

Грецкие орехи, миндаль, фундук, кешью и бразильские орехи, а также семена, в том числе подсолнечника, тыквы, льна и чиа, являются отличными источниками питательных веществ, таких как магний, цинк, витамины и омега-3 жирные кислоты. Эти питательные вещества поддерживают здоровье мозга, помогают уменьшить воспаление и способствуют общему психическому благополучию. Ешьте их на перекус, добавляйте в каши и салаты.

Фасоль и чечевица

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Питание, богатое витаминами группы В, которіе в большом количестве присутствуют как в фасоли, так и в чечевице, очень полезно для нервной системы. Эти витамины фактически повышают уровень нейротрансмиттеров, таких, как дофамин, серотонин, норадреналин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК). И настроение улучшается. Эти бобы можно использовать не только для горячих супов и пюре, но и добавлять в холодные летние салаты.

Грибы

Грибы обладают множественными полезными свойствами, недаром их так много в азиатской кухне. Они входят в число редких продуктов, содержащих витамин D, который часто в дефиците у тех, кто страдает депрессией. Кроме того, грибы богаты витаминами группы В, антиоксидантами и клетчаткой — всеми питательными веществами, которые способны улучшить настроение.

Напомним, вы можете увеличить уровень дофамина естественным путем, потребляя продукты, богатые этим гормоном.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.