Антидепресанти на тарілці: 8 продуктів, які допоможуть поліпшити настрій

Невдалий день в офісі, сварка з другом, черговий стрес, і ми ловимо себе на тому, що поглинаємо цілі пачки чипсів, снеків та фаст-фуду, проте це не допомагає. На додачу до стресу ми відчуваємо лише провину за те, що їмо нездорову їжу.

Related video

Добре відомо, що їжа може бути втішним призом, і частіше це нездорова їжа. Але не всі знають, що деякі продукти здатні поліпшити наш настрій завдяки своєму поживному складу. Про це пише Vogue Italia.

"Певні продукти можуть покращити наш настрій завдяки своєму поживному складу та впливу на хімію мозку. Ці продукти містять певні поживні речовини, які сприяють виробленню нейротрансмітерів, таких, як серотонін і дофамін, що відіграють життєво важливу роль у регулюванні настрою та емоцій. Крім того, вони містять антиоксиданти та протизапальні сполуки, які допомагають захистити мозок від окисного стресу та запалення — чинників, що негативно впливають на настрій", — пояснює знаменита дієтологиня Розмарі Фергюсон.

Перед вами 8 продуктів-антидепресантів для відновлення гарного настрою. Ці продукти варто вживати не лише в разі меланхолії, а й регулярно включати до свого раціону для того, щоб оптимізм та гарний настрій ніколи не покидали вас.

Жирна риба

Фото: Freepik

"Жирна риба, така як лосось, скумбрія та сардини, багата жирними кислотами Омега-3, особливо ЕПК і ДГК. Ці омега-3 відіграють фундаментальну роль у здоров'ї мозку і пов'язані зі зниженням ризику депресії та поліпшенням когнітивних функцій, таких як пам'ять та концентрація". Ідеально було б готувати їх свіжими, але навіть у вигляді консервів, вони дають непогану харчову цінність.

Куркума

"Куркума містить активну сполуку під назвою куркумін, що має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості. Хронічне запалення пов'язане з підвищеним ризиком психічних розладів, а куркумін може допомогти зменшити запалення й підтримати здоров'я мозку". Використовуйте куркуму як добавку до супу, соусу, страв із рису або додавайте до йогуртів та смузі.

Зелені листові овочі

Фото: Pexels

"Зелені листові овочі (шпинат, капуста, мангольд) багаті поживними речовинами, такими як фолієва кислота, вітаміни та мінерали. Фолати відіграють фундаментальну роль у синтезі нейротрансмітерів, таких, як серотонін, дофамін і норадреналін, які беруть участь у регуляції настрою". Зробіть їх основним інгредієнтом ранкового коктейлю, використовуйте в обсмаженому або приготованому на парі гарнірі як доповнення до основних страв та додавайте до омлетів, бутербродів, супів та пасти.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Ягоди

"Ягоди, такі як чорниця, малина, полуниця та ожина, багаті антиоксидантами та поліфенолами, органічними речовинами, що мають здатність зменшувати окислювальний стрес і запалення мозку. Ці антиоксиданти можуть також покращувати когнітивні функції та захищати від вікового зниження розумових здібностей". У сезон, купуйте свіжі ягоди, а потім можете використовувати заморожені, для смузі та коктейлів.

Чорний шоколад

Фото: Freepik

"Чорний шоколад із високим вмістом какао містить флавоноїди, антиоксидантні речовини, які покращують настрій та когнітивні функції. Крім того, темний шоколад стимулює вироблення ендорфінів і містить невелику кількість кофеїну й теоброміну, які дають енергію". Купуйте шоколад, у якому щонайменше 70% какао, а за можливості ще й без цукру.

Горіхи та насіння

"Волоські горіхи, мигдаль, фундук, кеш'ю та бразильські горіхи, а також насіння, зокрема соняшнику, гарбуза, льону та чіа, є чудовими джерелами поживних речовин, таких як магній, цинк, вітаміни й омега-3 жирні кислоти. Ці поживні речовини підтримують здоров'я мозку, допомагають зменшити запалення й сприяють загальному психічному благополуччю. Їжте їх на перекус, додавайте в каші та салати.

Квасоля та сочевиця

Фото: Getty Images

Харчування, багате на вітаміни групи В, які у великій кількості присутні як у квасолі, так і в сочевиці, дуже корисне для нервової системи. Ці вітаміни фактично підвищують рівень нейротрансмітерів, таких, як дофамін, серотонін, норадреналін і гамма-аміномасляна кислота (ГАМК). І настрій поліпшується. Ці боби можна використовувати не тільки для гарячих супів та пюре, а й додавати в холодні літні салати.

Гриби

Гриби мають безліч корисних властивостей, недарма їх так багато в азіатській кухні. Вони входять до числа рідкісних продуктів, що містять вітамін D, який часто в дефіциті у тих, хто страждає на депресію. Крім того, гриби багаті вітамінами групи В, антиоксидантами і клітковиною — всіма поживними речовинами, які здатні поліпшити настрій.

Нагадаємо, ви можете збільшити рівень дофаміну природним шляхом, споживаючи продукти, багаті на цей гормон.

Раніше Фокус писав про те, що гіркі продукти можуть стати вашою секретною зброєю для прискорення процесу травлення.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.