Стрес і тривога є небезпечними симптомами, що нерідко призводять до серйозних ускладнень із психікою. Щоб зменшити шанси розвитку важких хвороб і пом'якшити їхні ефекти, вчені виділили низку корисних фруктів.

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Боротьба зі стресом за допомогою дієти стала популярним і ефективним підходом, що цікавить вчених усього світу, особливо зі зростанням інтересу до натуральних способів оздоровлення. Так, шафран широко відомий своїм потенціалом для зняття тривоги і депресії, а й деякі фрукти, завдяки багатому вмісту вітамінів і поживних речовин, чинять аналогічну дію, пише Khaama Press.

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До таких корисних фруктів належать ананаси, ківі, полуниця, банани та гранати, які, як було науково доведено, знижують рівень стресу та покращують настрій краще, ніж деякі ліки. Так, дослідження, опубліковане в British Journal of Nutrition, показало, що регулярне вживання фруктів може значно поліпшити психічне здоров'я і зменшити симптоми депресії. Дослідження, в якому взяли участь 428 дорослих жителів Великої Британії, з'ясувало, що ті, хто часто їв фрукти, мали нижчі показники депресії та краще загальне психічне здоров'я. Навпаки, вживання солоних закусок, таких як чіпси, було пов'язане з підвищеною тривожністю і частішими когнітивними збоями, такими як забудькуватість і провали в пам'яті.

Стрес, спричинений викидом кортизолу, може посилюватися деякими продуктами і напоями, які підвищують рівень цього гормону. З іншого боку, вживання фруктів, багатих на сполуки, що підвищують рівень серотоніну, таких як банани, — це природний і доступний спосіб поліпшити настрій. Банани, зокрема, є потужним джерелом триптофану — амінокислоти, яку організм перетворює на серотонін, нейромедіатор, що відповідає за регулювання настрою, сну та емоційної стабільності.

На відміну від рафінованих вуглеводів і цукровмісних продуктів, які спричиняють стрибки цукру в крові з подальшим його падінням, що призводить до підвищення рівня кортизолу, фрукти допомагають стабілізувати настрій і зняти стрес. Слід також відзначити роль кофеїну, який може стимулювати стресову реакцію організму і негативно впливати на сон, сприяючи подальшому підвищенню рівня стресу. Шафран, який часто називають засобом, що поліпшує настрій, містить каротиноїди, сафранал і альфа-кроцин, які, як було встановлено, пом'якшують депресію і тривогу.

Однак, попри те, що шафран має безліч корисних властивостей, експерти попереджають, що він не повинен замінювати собою медичне втручання в разі сильного стресу або тривоги. Ліки, що призначаються за таких станів, мають ретельно контролюватися і не повинні змінюватися без поради фахівця.

Ці висновки вчених підтверджують, що щоденний вибір раціону харчування, особливо пов'язаний із вживанням фруктів, може істотно вплинути на психічний стан. Попри те, що шафран підходить для лікування тривожності, збалансований підхід, що містить фрукти і правильні рекомендації лікаря, пропонує надійне, практичне і природне рішення для боротьби зі стресом.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.