Стресс и тревога являются опасными симптомами, нередко приводящими к серьезным осложнениям с психикой. Чтобы уменьшить шансы развития тяжелых болезней и смягчить их эффекты, ученые выделили ряд полезных фруктов.

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Борьба со стрессом с помощью диеты стала популярным и эффективным подходом интересующим ученых всего мира, особенно с ростом интереса к натуральным способам оздоровления. Так, шафран широко известен своим потенциалом для снятия тревоги и депрессии, но и некоторые фрукты, благодаря богатому содержанию витаминов и питательных веществ, оказывают аналогичное действие, пишет Khaama Press.

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К таким полезным фруктам относятся ананасы, киви, клубника, бананы и гранаты, которые, как было научно доказано, снижают уровень стресса и улучшают настроение лучше, чем некоторые лекарства. Так, исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, показало, что регулярное употребление фруктов может значительно улучшить психическое здоровье и уменьшить симптомы депрессии. Исследование, в котором приняли участие 428 взрослых жителей Великобритании, выяснило, что те, кто часто ел фрукты, имели более низкие показатели депрессии и лучшее общее психическое здоровье. Напротив, употребление соленых закусок, таких как чипсы, было связано с повышенной тревожностью и более частыми когнитивными сбоями, такими как забывчивость и провалы в памяти.

Стресс, вызванный выбросом кортизола, может усугубляться некоторыми продуктами и напитками, которые повышают уровень этого гормона. С другой стороны, употребление фруктов, богатых соединениями, повышающими уровень серотонина, таких как бананы, — это естественный и доступный способ улучшить настроение. Бананы, в частности, являются мощным источником триптофана — аминокислоты, которую организм преобразует в серотонин, нейромедиатор, отвечающий за регулирование настроения, сна и эмоциональной стабильности.

В отличие от рафинированных углеводов и сахаросодержащих продуктов, которые вызывают скачки сахара в крови с последующим его падением, что приводит к повышению уровня кортизола, фрукты помогают стабилизировать настроение и снять стресс. Следует также отметить роль кофеина, который может стимулировать стрессовую реакцию организма и негативно влиять на сон, способствуя дальнейшему повышению уровня стресса. Шафран, который часто называют средством, улучшающим настроение, содержит каротиноиды, сафранал и альфа-кроцин, которые, как было установлено, смягчают депрессию и тревогу.

Однако, несмотря на то, что шафран обладает множеством полезных свойств, эксперты предупреждают, что он не должен заменять собой медицинское вмешательство в случае сильного стресса или тревоги. Лекарства, назначаемые при таких состояниях, должны тщательно контролироваться и не должны изменяться без совета специалиста.

Эти выводы ученых подчеркивают, что ежедневный выбор рациона питания, особенно связанный с употреблением фруктов, может существенно повлиять на психическое состояние. Несмотря на то, что шафран многообещающе подходит для лечения тревожности, сбалансированный подход, включающий фрукты и правильные рекомендации врача, предлагает надежное, практичное и естественное решение для борьбы со стрессом.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.