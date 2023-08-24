Сценаристка "Друзей" рассказала секреты о сериале и призналась, что звезды были им недовольны

Бывший сценаристка и продюсер Пэтти Лин говорит, что ее работа в "Друзьях" не была "работой мечты".

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Пэтти Лин, сценаристка, которая работала над сериалами "Отчаянные домохозяйки", "Во все тяжкие" и над культовым сериалом "Друзья", утверждает, что звездный актерский состав оказался "недовольны" ситкомом, который сделал их имена нарицательными. Об этом пишет NYpost.

В предстоящих мемуарах Лин "Конец титров: Как я рассталась с Голливудом" она сообщает, что начала свою карьеру в качестве сценариста для "Друзей" в июле 2000 года.

Премьера сериала "Друзья" состоялась в 1994 году, на тот момент это был уже седьмой сезон, а актеры Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Лиза Кудроу и Мэтт Леблан уже стали знаменитостями.

Актеры сериала "Друзья" Фото: Скриншот

Но к 2000-му году актеры уже устали от проекта.

"Актеры, казалось, были недовольны тем, что были прикованы к устаревшему сериалу, в то время как они могли развиваться, и мне казалось, что они постоянно задаются вопросом, как каждый конкретный сценарий может им помочь", — говорит Лин.

"Друзья", напомним, выходили в эфир с 22 сентября 1994 года по 6 мая 2004 года.

Пэтти Лин среди массовки на съемках сериала "Друзья" Фото: Скриншот

Лин, которой сейчас за 50, обвинила актеров в том, что они намеренно портили сценарий, отвергая шутки, предложенные сценаристами и заставляя их снова и снова переписывать реплики.

"Они редко говорили что-то положительное, а когда поднимали проблемы, то не предлагали реальных решений. Считая себя хранителями своих характеров, они часто утверждали, что никогда не сделают и не скажут то-то и то-то. Иногда это было полезно, но в целом эти сеансы имели ужасный, агрессивный характер, в котором не было той легкомысленности, которую можно было бы ожидать от создания ситкома", — утверждает Лин.

Заставка сериала "Друзья"

Лин вспоминал, что сценаристы шоу "были более сговорчивыми", чем на любом другом шоу, над которым ей приходилось работать. И шли навстречу актерам.

Также она упомянула, что на съемочной площадке постоянно все говорили о сексе, даже когда это, по ее мнению, не требовалось.

"В основном мы говорили о сексе просто для развлечения. Какие противозачаточные средства мы использовали? Занимались ли мы сексом во время менструации? Засыпали ли мы когда-нибудь во время секса? Когда я ответила "нет" на последний вопрос, один из авторов пошутил: "Это потому, что ты не замужем", — рассказала сценаристка.

Мемуары Пэтти Лин "Конец титров: Как я рассталась с Голливудом" должны выйти 29 августа. И, судя по всему, там будет много пикантных подробностей о съемках самых популярных сериалов последних лет.

Напомним, ранее звезда "Друзей", актер Мэттью Перри, написал мемуары в которых упомянул нескольких коллег. Так, он посетовал, что актер Ривер Феникс умер, а потом раскритиковал Киану Ривза. Фанаты были возмущены.