Сценаристка "Друзів" розповіла секрети про серіал і зізналася, що зірки були ним незадоволені

Колишня сценаристка та продюсерка Петті Лін каже, що її робота в "Друзях" не була "роботою мрії".

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Петті Лін, сценаристка, яка працювала над серіалами "Відчайдушні домогосподарки", "Пуститися берега" та культовим серіалом "Друзі", стверджує, що зірковий акторський склад виявився "невдоволеним" ситкомом, який зробив їхні імена визначними. Про це пише NYpost.

У майбутніх мемуарах Лін "Кінець титрів: Як я розлучилася з Голлівудом" вона повідомляє, що почала свою кар'єру як сценаристка для "Друзів" у липні 2000 року.

Прем'єра серіалу "Друзі" відбулася 1994 року, на той момент це був уже сьомий сезон, а актори Дженніфер Еністон, Девід Швіммер, Кортні Кокс, Меттью Перрі, Ліза Кудроу та Метт Леблан уже стали знаменитостями.

Актори серіалу "Друзі" Фото: Скріншот

Але до 2000-го року актори вже втомилися від проєкту.

"Актори, здавалося, були незадоволені тим, що були прикуті до застарілого серіалу, тоді як вони могли розвиватися, і мені здавалося, що вони постійно ставлять собі питання, як кожен конкретний сценарій може їм допомогти", — каже Лін.

"Друзі", нагадаємо, виходили в ефір із 22 вересня 1994 року до 6 травня 2004 року.

Петті Лін серед масовки на зйомках серіалу "Друзі" Фото: Скриншот

Лін, якій зараз за 50, звинуватила акторів у тому, що вони навмисно псували сценарій, відкидаючи жарти, запропоновані сценаристами, та змушуючи їх знову й знову переписувати репліки.

"Вони рідко говорили щось позитивне, а коли порушували проблеми, то не пропонували реальних рішень. Вважаючи себе хранителями своїх персонажів, вони часто стверджували, що ніколи не зроблять і не скажуть те й це. Іноді це було корисно, але загалом ці сеанси мали жахливий, агресивний характер, у якому не було тієї легковажності, яку можна було б очікувати від створення ситкому", — стверджує Лін.

Заставка серіалу "Друзі"

Лін згадувала, що сценаристи шоу "були поступливішими", ніж на будь-якому іншому шоу, над яким їй доводилося працювати, і йшли назустріч акторам.

Також вона згадала, що на знімальному майданчику постійно всі говорили про секс, навіть коли це, на її думку, не було потрібно.

"Здебільшого ми говорили про секс просто для розваги. Які протизаплідні засоби ми використовували? Чи займалися ми сексом під час менструації? Чи засинали ми коли-небудь під час сексу? Коли я відповіла "ні" на останнє запитання, один із авторів пожартував: "Це тому, що ти незаміжня", — розповіла сценаристка.

Мемуари Петті Лін "Кінець титрів: Як я розлучилася з Голлівудом" мають вийти 29 серпня. І, судячи з усього, там буде багато пікантних подробиць про зйомки найпопулярніших серіалів останніх років.

Нагадаємо, раніше зірка "Друзів", актор Меттью Перрі написав мемуари, у яких згадав кількох колег. Він поскаржився, що актор Рівер Фенікс помер, а потім розкритикував Кіану Рівза. Фанати були обурені.