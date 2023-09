Шакира раскрыла название новой песни, посвященной Жерару Пике

Артистка не забыла, какое прозвище дали ей друзья Пике из-за ее "плохого характера".

46-летняя колумбийская певица Шакира, похоже, знает толк в изощренной мести. Артистка не дает забыть футболисту Жерару Пике о том, что он натворил, изменив ей с молодой ассистенткой Кларой Чиа, и не упускает возможности в очередной раз уколоть его. Не стало исключением и ее выступление на MTV Video Music Awards 2023, пишет The Sun.

Ранее певица выпустила "дисс-трек" о бывшем и его новой девушке, а теперь отправила очередное сообщение с названием своей новой песни, которую она назвала The Boss.

По информации таблоида, это отсылка к предполагаемому прозвищу, которым ее называли друзья Жерара после того, как запретили ей тусоваться с ними во время ее романа с Пике. Друзья футболиста выбрали имя "La Patron", что означает "Босс", чтобы подчеркнуть ее "плохой характер".

Это произошло после того, как Шакира исполнила свой предыдущий "дисс-трек" на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2023. Песня, выпущенная в январе, называлась Shakira Bzrp Music Sessions 53 и содержит несколько отсылок к футболисту, в том числе слова: "Много спортзалов. Но тоже немного поработай своим мозгом… Я стою двух 22-летних… Ты обменял Феррари на Твинго. Ты обменял Rolex на Casio".

В другой части песни говорится: "От любви до ненависти только один шаг", после чего Шакира добавляет: "Никаких обид, детка, я желаю тебе всего наилучшего с моей предполагаемой заменой".

На церемонии награждения, где она первая среди южноамериканских исполнительниц получила премию Майкла Джексона Video Vanguard, Шакира исполнила поппури из своих лучших хитов, в том числе "She Wolf", "Objection (Tango), Hips Don’t Lie и Whenever, Wherever". Свое выступление она завершила композицией Shakira Bzrp Music Sessions 53.

Среди зрителей были двое ее сыновей, девятилетний Милан и семилетний Саша, отцом которых является Пике.

Получив высокую награду, артистка произнесла слова благодарности:

"Я хочу поблагодарить людей, которые сыграли ключевую роль в моей визуальной истории. Я хочу разделить эту награду со своими поклонниками, которые всегда поддерживают меня, несмотря ни на что. Огромное спасибо за то, что вы являетесь моей армией и помогаете мне сражаться во всех моих битвах. И замечательные женщины, которые работают со мной, не только умны, но и всегда помогают мне преодолевать все мои трудности. Девочки, вы потрясающие, спасибо вам огромное!"

Последняя часть выступления прозвучала на испанском языке:

"Это для моего народа. Латиноамериканцы внутри и за пределами этой страны, спасибо вам за то, что вы вдохновили меня и придали мне столько силы и воли продолжать идти вперед. Я вас люблю".

Ранее Фокус писал, что Шакира появилась на MTV Video Music Awards 2023 в роскошном платье цвета золота.