Вокалист Savage Garden Даррен Хейз подает на развод с мужем после 17 лет брака

51-летний Даррен Хейз официально подал на развод со своим 53-летним мужем Ричардом Калленом.

51-летний фронтмен популярной в 2000-х группы Savage Garden подал на развод с своим мужем Ричардом Калленом, с которым прожил в браке 17 лет. Об этом пишет TMZ.

В понедельник в Лос-Анджелесе звезда, родом из Австралии подал документы о расторжении брака, сославшись на непримиримые разногласия.

Это произошло всего через несколько месяцев после того, как Хейз и его супруг объявили о расставании, что случилось в мае этого года.

В эмоциональном посте в соцсетях Хейз признался, что держал в секрете свои семейные проблемы "последние два года", несмотря на то, что он был "открытой книгой", когда дело касалось его музыки.

Главный хит Savage Garden - To The Moon & Back

"После 17 лет брака с лучшим человеком, которого я когда-либо встречал, мы с Ричардом решили признать, что наш союз прекрасно распался. В честь этого осознания мы расстались в начале этого года и эмоционально поддерживали друг друга на протяжении всех этих огромных перемен в нашей жизни", — написал он.

Хейз продолжил отвечать на вопросы фанатов и заверил их, что разводятся они не из-за скандалов, измен, или вмешательства третьих лиц.

Уже бывший супруг Даррена Хейза

"Это просто жизнь. Мы обожаем друг друга и всегда будем", — сказал он, отметив, что остается с бывшим супругом друзьями. К тому же, как пошутил Даррен, у них есть пес, которого они завели вместе и о нем нужно заботиться.

Даррен Хейз с питомцем

Напомним, группа Savage Garden распалась в 2001 году, что стало неожиданностью для фанатов. Даррен познакомился с Ричардом Калленом онлайн в 2004-м. А их первое свидание состоялось на ступеньках Вестминстерского университета в Лондоне, где в то время преподавал Каллен.

Каллен был вторым супругом Хейза после его первого брака с подругой детства Колби Тейлор в 1994 году.

Тейлор, визажист, была замужем за Хейзом, когда он прославился как фронтмен Savage Garden в 1997 году. Он всегда тепло о ней отзывался, говоря, что Колби всегда его поддерживала, особенно после того, как группа стала невероятно популярна.

Группа Savage Garden, состоящая из Хейза и гитариста Дэниела Джонса, образовалась в 1993 году и выпустила множество хитов №1, таких как To the Moon and Back и Truly Madly Deeply.

Группа объявила о своем распаде в 2001 году. Хейз продолжил сольную карьеру, а Джонс женился на детской артистке и бывшей звезде Hi-5 Кэтлин Де Леон.

Напомним, ранее о расставании объявила одна из самых крепких пар Голливуда: Хью Джекман и его супруга Деборра-Ли. По слухам, они ждали, пока их младшему ребенку не исполнится 18 лет.