Рэйчел Зеглер и Хантер Шафер в роскошных нарядах появились на премьере "Голодных игр"

Актрисы блистали на красной дорожке в Лондоне, представляя картину "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах".

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В лондонском BFI Waterloo состоялась британская премьера фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах". И главным звездами красной дорожки стали актрисы Рэйчел Зеглер и Хантер Шафер, которые исполнили в фильме главные роли. Об этом пишет Daily Mail.

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Действие научно-фантастического фэнтези режиссера Фрэнсиса Лоуренса разворачивается в мрачном антиутопическом будущем примерно за 64 года до событий, происходящих в первом фильме франшизы 2012 года "Голодные игры".

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22-летняя Рэйчел Зеглер сыграла Люси Грей Бэрд, девушку из Дистрикта 12, которая стала одним из первых трибьютов на Голодных играх.

Рэйчел Зеглер и Хантер Шафер Фото: Getty Images

На красную дорожку Рэйчел вышла в черном вечернем платье с прозрачными кружевными деталями.

Рэйчел Зеглер

24-летняя Хантер, которая стала знаменита после скандального сериала "Эйфория", продемонстрировала пикантный образ в золотом бралете с короткими рукавами и глубоким вырезом.

Хантер Шафер

Напомним, фильм "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" — это приквел, действие которого происходит за 64 года до событий оригинальных фильмов. Все картины сняты по романам Сьюзан Коллинз.

В нем показаны 10-е ежегодные Голодные игры, где впервые были представлены наставники, старавшиеся сделать из смертельных соревнований подростков яркое шоу.

Поклонники помнят Кориолана Сноу как тиранического президента Панема, но в этом фильме Том Блайт играет его в 18-летнем возрасте, который старается спасти свою обедневшую семью и добиться признания в качестве наставника на Играх.

Трейлер фильма "Баллада о змеях и певчих птицах"

В "Балладе о змеях и певчих птицах" зритель погрузится в жестокое, коррумпированное, но мрачно завораживающее государство Панем с его опасными политическими махинациями, поразительно актуальными и в наши дни.

Напомним, ранее актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что готова вернуться к роли Китнисс Эвердин, если появится соответствующая возможность.