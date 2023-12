Киану Ривз впервые появился на публике после ограбления его дома

Актер отправился в Торонто со своей группой Dogstar после того, как его дом в Лос-Анджелесе "ограбили злоумышленники в масках".

Related video

Киану Ривза впервые увидели на публике, после того, как его дом в Лос-Анджелесе ограбили злоумышленники в масках. Это случилось на прошлой неделе. И Киану не было дома, когда несколько человек в масках ворвались в его дом и украли огнестрельное оружие. Полиция все еще расследует дело. Об этом пишет Daily Mail.

В воскресенье Киану Ривза сфотографировали в его родном городе Торонто, Канада, куда он отправился со своей рок-группой Dogstar после выступления в городе накануне вечером.

Киану Ривз в Торонто

Киану, который в группе играет на бас-гитаре видели стоящим вокруг гастрольного автобуса с футляром для гитары и рюкзаком через плечо.

Ривз был одет в черную вельветовую куртку, шарф и темные джинсы.

Всего за три дня до того, как Dogstar вышли на сцену, голливудские таблоиды сообщили, что в дом Ривза вломились воры в лыжных масках.

Киану Ривз на концерте группы Dogstar Фото: Getty Images

Ривза не было дома в тот момент, когда несколько мужчин в масках ворвались в его дом, украли огнестрельное оружие и скрылись с места происшествия до прибытия полиции.

Примерно в 19:00 анонимная информация о возможных злоумышленниках в доме Ривза, который ранее уже грабили в 2014 году, побудила полицию Лос-Анджелеса отреагировать, что привело к началу расследования.

Несмотря на тщательный обыск, проведенный правоохранителями, следов нарушителей обнаружено не было.

Однако около часа ночи в полицию поступило сообщение о сработавшей сигнализации в помещении. На этот раз камеры видеонаблюдения зафиксировали, как люди в лыжных масках прорвались через окно и вошли в дом.

По данным источника новостей, грабители украли огнестрельное оружие и быстро скрылись.

Следователи в настоящее время просматривают кадры из дома Ривза в поисках дополнительных улик.

Источник сообщил изданию, что полиция "специально выясняет, был ли первый звонок в полицию сделан кем-то, кто был в доме".

Киану Ривз в Торонто

Ривз уже сталкивался с подобными случаями раньше, включая два последовательных взлома в 2014 году, в том числе один случай, когда он столкнулся лицом к лицу со злоумышленницей, которая ворвалась в его дом посреди ночи.

Женщина заявила, что пришла встретиться с ним. Киану спокойно отреагировал на ситуацию, позвонил в полицию, и полицейские взяли ее под стражу для психиатрической экспертизы.

Напомним, группа Dogstar воссоединилась в мае для участия в шоу, которое стало их первым за более чем два десятилетия; В состав Dogstar входят Брет Домроуз (вокал, гитара), Роберт Мейлхаус (ударные, вокал) и Киану Ривз (бас, вокал).

Спустя пять месяцев после воссоединения Dogstar выпустили свой третий альбом — Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees — в октябре этого года, который включает в себя первый сингл Everything Turnsaround.

Группа была образована в 1991 году и выпустила два студийных альбома, а затем распалась в 2002 году.