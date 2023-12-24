Послание от Ангелов в Рождество. Таро-прогноз для всех знаков на 2024 год

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Сегодня большой праздник для всего христианского мира. Рождество 2023 приносит свет и радость в души и возможность провести время с семьей. Мысленно дистанцироваться от тяжести новостного фона и углубиться в таинство зимних праздников.

Именно в этот день принято загадывать желания, потому что "небо хорошо слышит" вопрошающего, Ангелы опускаются с небес и можно услышать "дыхание" Вселенной. Словом, этому дню приписывают немало мистики. А уж как хорошо гадать в рождество, а также до и после.

Предлагаю Таро-прогноз на Рождество 2024 передал послание от Ангелов для каждого знака Зодиака. Ведь Высшие Силы точно разговаривают с нами в этот день.

Овен

Таро-прогноз на 2024 год для Овнов

Овнам следует и применять данную им от рождения силу и большую энергию во благо. Причем как для себя, так и для окружающих. А также, следует сдерживать необдуманные порывы. Это и есть ключ к вашему успеху в наступающем году 2024.

Телец

Таро-прогноз на 2024 год для Тельцов

Тельцам следует помнить, что ресурсы — это хорошо, но развивать другие сферы личности тоже необходимо, иначе вам предстоит ощутить на себе весь груз проблем зацикленности на финансах в 2024 году. Остановитесь и послушайте себя. Вы — это не только про денежную стабильность!

Близнецы

Таро-прогноз на 2024 год для Близнецов

Близнецам пришло время мечтать и воплощать. Точнее, пришло время, когда все, что намечтаете — легко сбудется. Возле вас может появиться заинтересованный в вас человек, которые принесет радость, энергию и новые идеи в вашу жизнь.

Рак

Таро-прогноз на 2024 год для Раков

Ракам предстоит перебраться на новый финансовый уровень. Причем произойдет это плавно и безболезненно. Как-то само собой и по аркану Умеренность. Возможны позитивные итоги судебных дел и решений в вашу пользу. Другими словами, ожидайте денег и спонсорства в 2024 году!

Лев

Таро-прогноз на 2024 год для Львов

У Львов, в хорошем смысле, будут эмоции через край. Их порадуют дети, возможно, представителей знака ожидает счастливый период в 2024 году.

Дева

Таро-прогноз на 2024 год для Девы

Дев ожидает прорыв в делах и переход на другой уровень в семье, бизнесе, энергетическом тонусе. Возможно, вам предложат повышение или повысят, пока вы будете спать.

Весы

Таро-прогноз на 2024 год для Весов

Весам стоит ожидать большой период личной трансформации. Окончание старого и начало нового. Причем это будет касаться всех сфер жизни. Весы, держитесь! 2024 год будет периодом американских горок.

Скорпион

Таро-прогноз на 2024 год для Скорпионов

Скорпионов ждут развода, новые романы и изменение планов на будущее. Причем, кардинальные. Вас ожидает год полный неожиданностей, как позитивных, так и негативных.

Стрелец

Таро-прогноз на 2024 год для Стрельцов

Стрельцы будут счастливы на работе. Причем, это счастье будет распространяться на всех и все, что их окружает. Стрельцы, в буквальном смысле, будут нести свет и любовь. Вас наградят свечением. А как вы его примените — это уже зависит от уровня вашей осознанности.

Козерог

Таро-прогноз на 2024 год для Козерогов

Козерогам передали противоречивое послание. С одной стороны, вас ожидает напряжение и необходимость манипулировать окружением, с другой — хорошие деньги. Правда, почему-то вас часто будут посещать страхи в наступающем 2024 году.

Водолей

Таро-прогноз на 2024 год для Водолеев

Водолеям предстоит что-то отвоевать в наступающем году. И речь идет о вопросах на личном уровне, а не в масштабе страны. Но результат борьбы вас точно порадует и принесет желаемую зону комфорта.

Рыбы

Таро-прогноз на 2024 год для Рыб

Рыбам стоит легче воспринимать все, что приносит жизнь, и более экономно использовать свои энергетические ресурсы. Именно сохранение ресурсов и поможет вам занять место хозяина положения. Прекратите так много нервничать по любому поводу!