Младшая на 30 лет пассия Венсана Касселя опубликовала фото топлес и похвасталась веселым отдыхом в Париже

27-летняя избранница 57-летнего французского актера Венсана Касселя, бразильская модель Нара Баптиста опубликовала обнаженные фото и похвасталась как отдыхает на зажигательных вечеринках.

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Фото без белья и еще несколько других фотографий с вечеринки модель опубликовала в своем инстаграм-профиле.

На первых двух фото девушка позирует держа на руках кота. Она одета в черные капроновые колготки, через которые виднеются черные трусики. Сверху девушка не имеет ни бюстгальтера, ни футболки, которая бы прикрывала ее грудь. На обеих фотографиях девушка умело прикрывает грудь рукой и котом.

"Люблю", — прокомментировала девушка серию фото и видео.

Кроме этого Баптиста, уточнила геолокацию — Париж, и добавила фото Эйфелевой башни и несколько видео, которые, вероятнее всего были сняты на вечеринке.

Что известно о новой избраннице Касселя

Молодая девушка Нара Баптиста работает моделью в агентстве Chic Management Brisbane в Квинсленде. В 2020 году она была участницей конкурса "Мисс Вселенная Австралия".

Стоит отметить, что в апреле 2023 года стало известно о разводе Касселя с его супругой Тиной Кунаки. Уже впоследствии в сети появилась версия, что причиной разрыва пары стали новые отношения актера. Однако, пара так и не озвучила официальную версию. У Касселя и Кунаки есть общая дочь Амазони, которой 4 года.

Уже после развода Кассель не скрывал отношения с молодой избранницей. Парочка спокойно публикует откровенные совместные фото и появляется на публичных мероприятиях.

Напомним, Венсан Кассель в компании Евы Грин появился на красной дорожке. Также Фокус писал о старшей дочери Венсана Касселя от Моники Беллуччи. Кроме этого, недавно Венсан Кассель впервые вышел на публику с новой девушкой.