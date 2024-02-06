12-летняя дочь Бейонсе появилась на "Грэмми-2024" в платье с нескромным декольте (видео)

Пользователи сети немало удивлены тем, как быстро выросла дочь знаменитостей. Блю Айви уже переросла свою мать и почти догнала отца.

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12-летняя Блю Айви Картер, старшая дочь Бейонсе и Jay Z, вместе со своими звездными родителями посетила премию "Грэмми-2024" и даже поднялась на сцену арены Crypto.com в Лос-Анджелесе, чтобы поддержать родного человека, пишет Daily Mail. Девочка уже претендует на место в когорте новых звезд шоу-бизнеса, поскольку выступала с Бейонсе на концертах в рамках тура Renaissance, снималась в ее клипе и даже получила свою первую музыкальную награду "Грэмми".

В этот раз Блю Айви обратила на себя внимание не по годам взрослым нарядом. Девушка приехала на мероприятие в белом блестящем платье от Вивьен Вествуд со смятыми бретелями, свисавшими чуть ниже плеч. Оно было присборено вокруг живота, а объемная юбка заканчивалась на середине колена. Лиф подчеркивал грудь девушки, и из-за фасона платья мисс Картер выглядила существенно старше своего возраста.

Образ она завершила ботильонами Larroude Dolly на платформе, которые стоят около $475 долларов, и блестящим белым клатчем.

Фанаті артистки не скрывали удивления по поводу того, насколько высокой стала девочка. Она уже обогнала ростом свою мать и чуть не дотягивает до отца.

"Когда Блю Айви выросла и стала такой высокой, у меня отвисла челюсть, когда я ее увидел", "Она выглядит как красивая молодая женщина и одета так элегантно", "Когда, черт возьми, Блю Айви стала такой высокой?", "Jay Z невысокого роста или Блю Айви высокая?", "Блю Айви будет 30, а я все равно буду думать: "Когда она успела стать такой большой?", "Блю Айви выросла такой красивой молодой девушкой, мы буквально наблюдали, как она взрослеет", – пишут в комментариях.

Jay Z получил награду Dr. Dre Global Impact Award за вклад в музыкальную индустрию, однако в благодарственной речи не преминул посетовать на то, что его жене не досталась победа в категории "Альбом года", которую получила Тейлор Свифт. При этом Бейонсе является рекордсменкой по количеству "Грэмми": у нее их 32, однако ни одной – за "Лучший альбом"

Ранее Фокус писал, что дочь Бейонсе купила на аукционе серьги за $80 тысяч.