Настоящая украинка: "Мисс Украины 2023" поразила образом в национальном стиле (фото)

В Индии девушка вышла в свет в платье-футляре лимонного оттенка, которое дополнила венком из пшеничных колосьев, желтых роз и васильков. Украинцы в соцсетях засыпали 19-летнюю Софию комплиментами.

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София Шамия, которая будет представлять Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Мира-2024" впечатлила нарядом в национальном стиле, посетив в Индии посвященное правам женщин мероприятие. Фотографии София опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Для выхода в свет украинка выбрала платье и аксессуары, которые повторяют цвет украинского флага: желтый и голубой. Так, платье София Шамия выбрала в лимонном оттенке. Это модель Sheath dress — так называемое "платье-футляр". Оно плотно сидит на теле, швы точно вырисовывают талию и грудь девушки. Дополнительно бюст подчеркивает жесткий лиф. Платье на Софии с ультра-короткими рукавами и длиной чуть ниже колена. К нему модель подобрала белые туфли-лодочки на каблуке.

Для выхода в свет украинка выбрала платье-футляр в лимонном оттенке Фото: София Шамия/ Instagram

Свой образ Шамия дополнила яркими аксессуарами: тонким браслетом, который составляет комплект с длинными серьгами, винного цвета шарфом с кисточками и венком. Последний стал самой акцентной деталью образа украинки. Он состоит из невысоких колосков пшеницы, желтых роз и васильков насыщенного голубого цвета.

Самой запоминающейся деталью образа Софии Шамие стал веночек в украинском стиле Фото: София Шамия/ Instagram

Пользователи соцсети оценили образ украинки и поддержали ее комментариями:

Всегда шикарна!

Такая трогательная.

У тебя такой роскошный наряд.

Настоящая украиночка! Успехов тебе, София!

Королева красоты.

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9 марта 2024 года во Всемирном конференц-центре Джио в Мумбаи, Индия, состоится конкурс красоты "Мисс Мира 2024". Украину в нем представляет София Шамия. Девушка родом из Киева и сейчас учится на экономическом факультете в Киево-Могилянской академии. В свободное от учебы время проводит уроки арт-терапии.

В начале сентября 2023 года мы писали о том, что украинка на "Миссис мира" оскандалилась из-за рукопожатия с россиянкой. На конкурсе участница из Украины позиционировала себя как патриотку своего государства, тем не менее, это не помешало ей подержаться за руки с россиянкой во время объявления результатов.